Harden trotz Knöchelproblemen fit für Spiel 5

Dienstag, 25.04.2017

"Ich wurde behandelt und ich werde bereit sein", sagte Harden vor dem Training am Montag. In Spiel 4 war er durch die Verletzung sichtlich gehandicapt und kam lediglich auf 16 Punkte (5/16 FG).

Wie er anschließend berichtete, war er in Spiel 3 mit dem Fuß umgeknickt und hatte seitdem Probleme.

"Es sind die Playoffs", so Harden weiter: "Jeder ist ein wenig angeschlagen. Also muss man einen Weg finden, sich da durchzukämpfen und seinen Teamkollegen zu helfen, Spiele zu gewinnen. Es geht für mich nicht nur ums Scoren. Ich muss nicht viele Punkte erzielen, solange ich die richtigen Plays mache und den anderen Jungs gute Würfe ermögliche. Darauf kommt es an."

In der Serie mit den Oklahoma City Thunder führt Houston nach vier Spielen 3-1. Das nächste Spiel findet in der Nacht auf Mittwoch in Houston statt.

