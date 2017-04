Thomas: "Die schwersten Tage meines Lebens"

Donnerstag, 20.04.2017

"Ich hätte mir niemals einen Tag ohne meine kleine Schwester Chyna vorstellen können. Sie und meine Familie sind alles für mich, daher kann ich den Schmerz, den ich im Moment fühle, unmöglich in Worte fassen. Das waren ohne Frage die schwersten Tage meines Lebens"

Weiter heißt es in dem Statement: "Im gleichen Moment bin ich überwältigt von der Unterstützung, die ich erhalten habe und könnte nicht dankbarer dafür sein. Von meinen Freunden, meiner Familie, den Fans, der Stadt Boston, den Celtics und der NBA Community. Ich bin auch dankbar dafür, dass sie alle meine Privatsphäre respektieren, während ich mit den Menschen, die ich liebe, gemeinsam trauere."

Chyna Thomas war am 15. April mit dem Wagen ohne Fremdeinwirkung im Bundesstaat Washington verunglückt. Nach den ersten beiden Playoff-Partien der Boston Celtics gegen die Chicago Bulls, die beide an die Gäste aus Illinois gingen, flog IT zu seiner Familie nach Tacoma.

