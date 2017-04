Showdown? "Habe 6 Finals gespielt“

Mittwoch, 05.04.2017

"Ich bin die letzte Person, die man etwas über Spiele in der Regular Season fragen sollte", erklärte James nach dem jüngsten Sieg über die Orlando Magic. "Denn ich habe in sechs Finals in Folge gespielt. Sorry."

Derzeit haben die Cavs und Celtics dieselbe Bilanz (50-27), wobei Cleveland den Tiebreaker hält. In der Nacht auf Donnerstag (live auf DAZN) kommt es zum Showdown in Boston.

Bostons Star Isaiah Thomas denkt derweil in eine ähnliche Richtung wie James: "Es ist ein normales Spiel"; so Thomas. "Und ich denke, dass wir es auch als solches behandeln sollten. Es fühlt sich nicht besonders an, der No.1 Seed zu sein."

Kyrie Irving scheint dem Ganzen etwas mehr abgewinnen zu können: "Das wird großartig. Wenn es darum geht, ob ein Team am Ende erster oder zweiter wird, dann gibt es großartigen Basketball zu sehen."

