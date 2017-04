Medien: Clippers wollen Griffin halten

Freitag, 28.04.2017

Blake Griffin wird in diesem Sommer Free Agent. Der Power Forward besitzt allerdings eine Spieleroption über ein Jahr, die er bei den Los Angeles Clippers ziehen könnte. Angesichts der abermaligen Verletzung in den Playoffs war darüber spekuliert worden, ob die Clippers in Zukunft nicht ohne den 28-Jährigen planen.

Wie der gut informierte Adrian Wojnarowski von The Vertical berichtet, setzen die Clippers aber wohl weiter auf Griffin. Laut Wojnarowski ist das Management gewillt, dem Big Man einen langfristigen Vertrag im Sommer anzubieten.

Teambesitzer Steve Ballmer besitzt das Geld, um neben Paul und Jordan auch Griffin einen teuren Vertrag anzubieten. Dazu passen auch die Aussagen von Doc Rivers. Der Head Coach der Clippers hatte gegenüber USA Today betont, dass er den Kern seines Teams unbedingt behalten will.

Griffin, der in der abgelaufenen Saison 21,6 Punkte und 8,1 Rebounds für die Clippers aufgelegt hatte, verdient in diesem Vertragsjahr noch 20,1 Millionen US-Dollar.

Blake Griffin im Steckbrief