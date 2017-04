Cavs: Liggins entlassen – kommt Varejao?

Montag, 10.04.2017

General Manager David Griffin hat den Guard Medienberichten zufolge am Sonntagmorgen informiert, dass die Franchise nicht mehr mit ihm plane. In 61 Spielen in der laufenden Saison hatte er 2,4 Punkte und 0,7 Assists aufgelegt. 19 Mal stand er in der Starting Five.

Somit hat der Champion einen Platz im Kader frei. Dieser muss bis Mittwoch neu besetzt werden, damit der entsprechende Spieler spielberechtigt für die Playoffs ist.

Laut cleveland.com ist Anderson Varejao ein Kandidat. Der Center ist ein alter Bekannter: Von 2004 bis 2015 trug er bereits das Trikot der Cavs, ehe er zu den Golden State Warriors wechselte. Pikant: Der Brasilianer verlor mit den Dubs die Finals 2016 gegen Cleveland und machte sich in der Quicken Loans Arena unbeliebt.

