Towns beendet Blazers-Serie

Dienstag, 04.04.2017

Minnesota Timberwolves (31-45) - Portland Trail Blazers (38-39) 110:109 (BOXSCORE)

Die Siegesserie ist zu Ende. Nach sechs Spielen ohne Niederlage gingen die Blazers wieder als Verlierer vom Parkett. Doch die Partie im kalten Norden war eine äußerst knappe Angelegenheit. Ursprünglich hätte das Spiel am 6. März stattfinden sollen, doch aufgrund einer schmelzenden Eisfläche unter dem Feld musste es abgesagt und verschoben werden.

Nach einem starken zweiten Viertel, in dem sich Portland eine Führung erspielen konnte, kam Minnesota besser aus der Pause und drehte den Spieß um. Kopf an Kopf ging es durch den Schlussabschnitt, am Ende war es Karl-Anthony Towns (34 Punkte, 12 Rebounds), der den Wolves mit zwei entscheidenden Würfen in der letzten Minute den Sieg sicherte.

Damian Lillard (25 Punkte, 4 Rebounds, 6 Assists), der wie C.J. McCollum (5/14 FG) einen schwachen Shooting-Abend erlebte (7/21 FG), bekam noch einen guten Wurf zum Sieg, doch der wollte nicht fallen. Beste Akteure für Terry Stotts waren Al-Farouq Aminu (20 Punkte, 7/14 FG, 7 Rebounds, 5 Assists) und Moe Harkless (17 Punkte, 7/10 FG, 8 Rebounds).

Ohne Jusuf Nurkic, der mit einem angebrochenen Wadenbein das zweite Spiel in Folge verpasste, verlor Portland das Duell in der Zone deutlich (36:56). Das Team von Tom Thibodeau machte dort mächtig Schaden und nahm von außen lediglich neun Würfe im gesamten Spiel. Vor allem Towns und Andrew Wiggins (29 Punkte) wussten unter dem Korb zu überzeugen.

Der Spielplan im Überblick