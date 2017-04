Celtics festigen den Top Seed

Sonntag, 02.04.2017

New York Knicks (29-48) - Boston Celtics (50-27) 94:110 (BOXSCORE)

Die Celtics legten einen Start-Ziel-Sieg hin und führten die Partie zu jedem Zeitpunkt an. Dabei überzeugten die Kobolde vor allem im ersten Viertel und erarbeiteten sich schnell einen komfortablen Vorsprung.

Diesen baute Boston kontinuierlich aus und verteilte die Last in der Offensive auf mehrere Schultern. Dabei stellte man am Ende fünf Spieler mit Punkten im zweistelligen Bereich. Isaiah Thomas konnte sich daher verhältnismäßig zurückhalten (19 Punkte, 6 Assists). Außerdem stachen noch Rookie Jaylen Brown (16 Punkte, 5/6 FG) und Marcus Smart (14 Punkte, 5 Assists) heraus. Im letzten Viertel konnten sich dank der klaren Führung alle Celtics-Starter schonen.

Bei den Knicks fehlten zwei der drei Starspieler verletzungsbedingt. Carmelo Anthony hatte Rückenbeschwerden und Derrick Rose klagten ursprünglich nur Kniebeschwerden. Im Verlauf der Partie gaben die Knicks jedoch bekannt, dass sich der Point Guard einen Meniskusriss zugezogen hat. Trotz der Ausfälle konnte bei New York niemand in die Bresche springen. Die auffälligsten Akteure waren noch Courtney Lee (16 Punkte) und Kristaps Porzingis (14 Punkte).

