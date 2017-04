Verfolge die Playoffs live bei DAZN!

Donnerstag, 13.04.2017

Schon am 15. April 2017 geht es los: Die NBA startet in die entscheidende Phase der Saison. Deutsche Basketballer können Sie dabei live erleben: Dennis Schröder hat mit den Atlanta Hawks in der Eastern Division ebenso den Einzug in die Playoffs geschafft wie Paul Zipser mit den Chicago Bulls. Nur Dirk Nowitzki fehlt. Für seine Dallas Mavericks endete die Spielzeit schon nach der Regular Season.

Der Modus der Playoffs ist einfach erklärt: Wie in der NHL spielen auch die NBA-Teams ihre Playoffs zunächst getrennt nach Conferences (Best-of-Seven). Die Sortierung richtet sich nach den Abschlusstabellen der regulären Saison. Qualifiziert sind die drei Divisionssieger, sowie die weiteren fünf besten Teams.

Die Sieger sind im Gegensatz zur NHL allerdings nicht automatisch an den Plätzen eins bis drei gesetzt. In der NBA sind die drei Divisionssieger sowie der beste Zweitplatzierte entsprechend ihrer Statistik in der Regular Season an eins bis vier gesetzt. Die weiteren Partien gibt ein Setzplan vor. Bei Siegen der besser platzierten Teams treffen die Mannschaften, die an eins und zwei gesetzt sind, frühestens im Conference Final aufeinander, dessen Spiele ebenfalls komplett live bei DAZN gezeigt werden.

Ob Sie die Deutschen oder doch die Top-Teams um die Golden State Warriors oder die Cleveland Cavaliers in den NBA-Playoffs live beim Kampf um die Larry O'Brien Championship Trophy verfolgen wollen, DAZN zeigt Ihnen die Spiele in TV-Qualität und auf Abruf als Stream. Insgesamt bietet DAZN sogar über 250 NBA-Spiele pro Saison, inklusive aller Conference Finals und der NBA Finals.

Zusätzlich zum kostenlosen Gratismonat gibt es weitere Vorteile, so werden die Streams ohne Werbung gezeigt und das Angebot ist monatlich kündbar. Abseits der NBA kommen die Fans des US-Basketballs ebenfalls auf ihre Kosten: Die wichtigsten College-Basketball-Spiele der NCAA Division I laufen ebenfalls bei DAZN.

Das Livestream-Programm der NBA auf DAZN und SPOX