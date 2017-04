Millsap-Statement bei Hawks-Sieg gegen Boston

Freitag, 07.04.2017

Ganz wichtiger Sieg für Dennis Schröder und die Atlanta Hawks im Playoffkampf der Eastern Conference. Auch wenn Schröder mit 18 Punkten (7/14 FG) und 5 Assists ein mehr als ordentliches Spiel zeigte, stand er im Schatten von Teamkollege Paul Millsap. Der Power Forward, der erst im letzten Spiel gegen Brooklyn sein Comeback gefeiert hatte, glänzte mit 26 Punkten und 12 Rebounds.

Neben Millsap und Schröder zeigten auch Tim Hardaway Jr. (23 Punkte, 10/17 FG), sowie Taurean Prince (20 Punkte, 7 Rebounds) starke Leistungen, wobei Rookie Prince alleine 18 Punkte in der ersten Hälfte erzielte und schon dort einen Karrierebestwert aufgelegt hatte.

Bei den Boston Celtics war wieder einmal Isaiah Thomas (35 Punkte, 10/21 FG) Topscorer, wobei auch Jae Crowder (24 Punkte, 9/14 FG) und Marcus Smart (18 Punkte, 6/11 FG) stark aufspielten. Dafür trafen aber die Kollegen um Al Horford (4 Punkte, 1/8 FG) und Avery Bradley (17 Punkte, 1/8 Dreier) zu wenig.

Die Reaktionen:

Mike Budenholzer (Trainer Hawks): "Wir mussten eben irgendwann auch ein Spiel gewinnen. In den kommenden Duellen warten ebenfalls starke Teams, das bereitet uns hoffentlich gut für die Playoffs vor."

Brad Stevens (Trainer Celtics): "In manchen Niederlagen findet man auch Gutes. Gestern gegen die Cavs war das nicht so, heute schon, gerade wenn ich auf die Bank schaue."

Der SPOX-Spielfilm:

Vor dem Tip-Off: Während die Celtics mit Thomas, Bradley, Crowder, Johnson und Hoford ihr vermeintlich bestes Lineup aufbieten konnten, ließ Mike Budenholzer die genesenen Millsap und Bazemore von der Bank kommen. Dadurch begannen wieder Schröder, Hardaway Jr., Prince, Ilyasova und Howard.

1. Viertel: Die Celtics verteilten die Scoring-Last auf mehreren Schultern, die Hawks setzten vor allem Rookie Prince gut ein, sodass dieser die ersten sieben Punkte des Spiels machte. Schröder stellte per Dreier auf 13:9. Während Atlanta danach aus der Distanz heiß lief, warfen die Celtics in Person von Bradley Backsteine. Die Second Unit um Millsap und Bazemore sorgte schließlich für einen 12:0-Run der Hawks, den Smart in den letzten 30 Sekunden mit zwei Dreiern konterte. 32:24 Hawks.

2. Viertel: Boston begann mit heißem Händchen aus der Distanz, während sich die Hawks offensiv immer schwerer taten. Crowder glich für die Celtics schließlich aus der Ecke aus, ehe die Hawks sich dank Dreier von Bazemore sowie des groß aufspielenden Prince wieder absetzten. Es war ein Schützenfest, an dessen Ende Atlanta durch Putback-Dunks von Prince und Millsap eine 71:55-Führung mit in die Kabine nahm.

3. Viertel: Die Hawks kamen gut aus der Umkleide. Hardaway versenkte den nächsten Dreier, Howard vernaschte Horford, der sich schnell sein fünftes Foul einhandelte, gleich zweimal in Folge im Low-Post, wodurch Atlanta die Führung auf 20 ausbaute. Lange fanden die Hawks eine Antwort auf Punkte der Celtics, ehe Boston gegen Ende des Viertels einen Run initiierten, den Smart mit einem Dreier per Buzzer zum 89:99 vollendete.

4. Viertel: Es wurde ruppiger und defensiv schalteten beide einen Gang höher. Die Hawks verloren immer wieder den Ball, doch die Celtics trafen nur einen ihrer ersten 15 Wurfversuche und kamen nicht entscheidend ran, ehe Bradley einen grandiosen Dunk über drei Hawks zum 111:101 versenkte. Boston knabberte am Comeback, doch Schröder baute mit einem enorm wichtigen Dreier auf neun Punkte aus. 55 Sekunden vor dem Ende verkürzte Thomas per Eckendreier wieder auf fünf Zähler und zog umgehend das Offensivfoul gegen Hardaway. Sein anschließender Dreier ging aber daneben, während Hardaway auf der Gegenseite mit einem Three-Point-Play für die Vorentscheidung sorgte. An der Freiwurflinie sicherte Atlanta den 123:116-Sieg ab.

Hawks vs. Celtics:

Der Star des Spiels: Paul Millsap. Die Niederlagenserie ohne ihn dürfte Beweis genug gewesen sein, wie wichtig der Big Man für Atlanta ist. Das Spiel gegen die Celtics war ein weiterer. Millsap sorgte genau für den Schwung von der Bank, der Atlanta zuletzt so gefehlt hat. Defensiv aufmerksam, bärenstark unter dem Korb und offensiv variabel - der Power Forward zeigte alles, was ihn auszeichnet und wirkte alles andere als eingerostet.

Dennis Schröder: #TheGoldenPatch © getty 1/33 Dennis Schröder wird 23 Jahre alt! Zeit, um noch einmal auf seine Karriere zurückzublicken, die einst in Braunschweig begann /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft.html © imago 2/33 Bereits als 11-Jähriger wurde er auf einem Braunschweiger Freiplatz entdeckt. 2010 lief er schon für die SG Braunschweig in der Pro B auf /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=2.html © imago 3/33 Schnell wurde der Point Guard mit gambischen Wurzeln auch für die Juniorenteams des DBB nominiert. 2011 spielte er bei der U18-EM /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=3.html © imago 4/33 Auch in der BBL fasste der Spielmacher schnell Fuß. 2011 gab Schröder bei den New Yorker Phantoms Braunschweig sein BBL-Debüt. /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=4.html © imago 5/33 Schon damals ließ er sein Talent aufblitzen. In diesem Fall hechelt Nationalspieler Heiko Schaffartzik dem Guard hinterher /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=5.html © imago 6/33 In der Saison 2012/13 machte Schröder einen großen Satz. 12 Punkte legte er im Schnitt auf. Das bescherte ihm viel Respekt /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=6.html © imago 7/33 Bei der Wahl zu Braunschweigs Sportler des Jahres landete Schröder auf dem dritten Platz. Dafür wurde er zum Most Improved Player in der BBL gewählt /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=7.html © getty 8/33 Beraten wird das Supertalent vom ehemaligen deutschen Nationalspieler Ademola Okulaja /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=8.html © imago 9/33 Zu den Stärken Schröders zählt aufgrund seiner Schnelligkeit das Pick-n-Roll-Spiel und das Eins-gegen-Eins /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=9.html © getty 10/33 Das blieb auch den NBA-Scouts nicht verborgen. Beim Nike Hoop Summit in den USA durfte er sich beweisen und überzeugte /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=10.html © getty 11/33 Dort machte auch Dirk Nowitzki 1999 auf sich aufmerksam und führte die europäischen Talente mit 33 Punkten zum Sieg /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=11.html © getty 12/33 Schröder gelangen 18 Punkte und 6 Assists. Damit hatte er großen Anteil am Sieg der Weltauswahl gegen die USA. Kurz danach gab Schröder bekannt, dass er am NBA-Draft 2013 teilnehmen wird /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=12.html © getty 13/33 Die Atlanta Hawks sicherten sich die Dienste von Schröder. Die Franchise wählte ihn an 17. Stelle aus /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=13.html © getty 14/33 Auch Coach Mike Budenholzer und der damalige General Manager Danny Ferry halten große Stücke auf den Youngster /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=14.html © getty 15/33 In der Summer League beeindruckte Schröder dann auch die letzten Zweifler. Der Point Guard erzielte durchschnittlich 10,8 Punkte und 5,6 Assists /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=15.html © getty 16/33 Kein Wunder, dass Dennis Schröder in den USA schon Everybody's Darling ist. Das Posen hat er auf jeden Fall drauf /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=16.html © getty 17/33 Auch seine Spannweite ist für einen Guard beeindruckend. Der Playmaker trägt die 17 bei den Atlanta Hawks /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=17.html © getty 18/33 In seinem ersten NBA-Spiel kam es gleich zum Aufeinandertreffen mit Dirk Nowitzki. Atlanta spielte zum Start gegen die Dallas Mavericks /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=18.html © getty 19/33 Die zweite Saison begann vielversprechend: Mit einem krachenden Dunk gegen die Spurs flog er erstmals in die Top 10 und machte gehörig auf sich aufmerksam /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=19.html © getty 20/33 Gegen die Lakers erzielte Schröder am 17.12.2014 mit 24 Punkten ein neues Career High in der Regular Season, zudem verteilte er 10 Vorlagen /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=20.html © getty 21/33 Ende 2014 gelang Schröder gegen Cleveland sein erstes Double Double - in nur 22 Spielminuten /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=21.html © getty 22/33 Im Rahmen des Allstar Games 2015 nahm Schröder an der Taco Bells Skills Challenge teil - und schlug sich durchaus beachtlich /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=22.html © getty 23/33 Beim Spiel der Internationals gegen die US-amerikanischen Rookie und Sophomores glänzte Schröder mit 13 Punkten und 9 Assists /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=23.html © getty 24/33 Auch in den Playoffs vertraute Coach Bud auf Dennis, Gegen Washington und Cleveland leistete Schröder einen wertvollen Beitrag /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=24.html © getty 25/33 Bei der Wahl zum Most Improved Player 2015 erhielt Schröder von den US-Journalisten vier Stimmen - der Weg geht weiter nach oben /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=25.html © getty 26/33 Anschließend glänzte Schröder bei der EuroBasket auf internationalem Parkett /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=26.html © getty 27/33 Insgesamt legte Schröder in der Vorrunde des Turniers im Schnitt 21 Punkte, 4,6 Rebounds und 6 Assists auf /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=27.html © getty 28/33 In seine dritten NBA-Saison hat sich Schröder endgültig in Atlanta etabliert /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=28.html © getty 29/33 Bei der Wahl zum Sixth Man of the Year 2016 landete Schröder mit 17 Punkten auf Platz 9 /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=29.html © facebook.com/Dennis-Schröder 30/33 Auch privat läuft es für den Deutschen super. Schröder eröffnete unlängst in Atlanta die "#DS17 Lounge" /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=30.html © getty 31/33 Doch kommen wir zurück zum Sportlichen. In Spiel 1 der zweiten Playoff-Runde erzielt Schröder mit 27 Punkten ein neues Career High. Es läuft...doch trotzdem schieden die Hawks mit 0-4 aus /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=31.html © getty 32/33 In der anschließenden Offseason wurde sein Vorgesetzter Jeff Teague zu den Indiana Pacers getradet.... /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=32.html © getty 33/33 Das heißt: Wachablösung! In der kommenden Saison 2016/17 wird Schröder der Starter auf der Eins sein /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=33.html

Der Flop des Spiels: Al Horford. War es der Respekt vor den alten Kollegen oder die Auswirkungen des Back-to-Back-Games? Jedenfalls verkaufte sich der Center unter Wert. Er ließ sich von Howard in der Zone herumschubsen, holte gerade einmal 3 Rebounds und hatte von Beginn an Foulprobleme. So konnte er sich auf offensiv, wo er nur einen seiner acht Feldwürfe traf, nicht in Szene setzen und blieb nahezu unsichtbar. Auch schwach: Avery Bradley.

Das fiel auf:

Das Point-Guard-Duell zwischen Schröder und Thomas nahm erst in der zweiten Hälfte Fahrt auf, weil der Deutsche mit Foulproblemen nur wenig Spielzeit in der ersten Hälfte erhielt. Der Celtics-Spielmacher legte zwar die besseren Stats auf, sein Team verlor mit ihm auf dem Feld aber zumeist an Boden, während Schröder in der hektischen Schlussphase einen kühlen Kopf bewahrte, das Spiel genau in den richtigen Momenten verlangsamte und generell mit nur zwei Ballverlusten sehr umsichtig agierte.

Beide Teams hatten in den letzten Spielen nicht unbedingt mit Treffsicherheit aus der Distanz geglänzt. Aus diesem Grund war es etwas verwunderlich, dass sie sich gleich von der ersten Minute an gegenseitig Dreier um die Ohren schossen und dabei auch noch hochprozentig trafen. Die Celtics hatten zur Pause mehr Dreier als sonstige Feldwürfe genommen, wobei sie 9 ihrer 22 Versuche verwerteten, die Hawks standen gar bei 7 von 14 aus der Distanz. Erst im Schlussviertel gingen die Quoten etwas nach unten, wobei Atlanta noch immer starke 11 von 23 Dreiern verwandelte.

Boston stand defensiv lange neben der Spur und schenkte einem Hawks-Team, das zuvor gegen die Nets gerade einmal 82 Punkte im gesamten Spiel erzielt hatte, schon zur Halbzeit 71 Zähler, was auch daran lag, dass die Celtics reihenweise Second-Chance-Points zuließen und zur Pause gerade einmal halb so viele Rebounds wie die Gastgeber gesammelt hatten (13:26). Erst als sie im Rebounding zulegten, fanden die Celtics auch ins Spiel.

Beinahe hätten die Hawks das Spiel in der Schlussphase wegen ihrer Fehleranfälligkeit hergeschenkt. Drei Viertel lang lief die Offensive sehr flüssig, ehe sie in den finalen Minuten zusammenbrach. Doch Atlanta hatte Glück, dass die Celtics die vielen Turnover nicht für sich nutzen konnten, weil sie so gut wie nichts trafen.

