Lakers: Keine Einsätze mehr für Mozgov?

Mittwoch, 15.03.2017

Das berichtet The Undefeated. Demnach soll die Franchise dem 30-Jährigen mitgeteilt haben, dass er in dieser Saison nicht mehr mit Einsätzen rechnen solle, obwohl er gesund ist.

Stattdessen sollen die jungen Big Men Tarik Black und Ivica Zubac mehr Spielzeit sammeln, um ihr Potential zu evaluieren. Die verbleibende Saison steht für Tinseltown ohnehin im Zeichen der Draft, in der die Franchise hoch picken will.

Pikant an der Mozgov-Situation: Der Russe unterschrieb im vergangenen Sommer einen Vertrag über vier Jahre und 64 Millionen Dollar. So leicht wird man ihn deshalb nicht loswerden können. In 54 Spielen legte er 7,4 Punkte und 4,9 Rebounds auf.

Die Lakers in der Übersicht