Carlisle: "Eine der faszinierendsten Karrieren"

21.03.2017

Gegenüber dem Star Telegram äußerte sich Carlisle nach dem Sieg der Mavs gegen die Nets, in dem Nowitzki mit 23 Punkten abermals Topscorer war, zum Diggler: "Ich kann es nicht oft genug sagen. Es ist eine der faszinierendsten Sportlerkarrieren, die ich miterlebt habe. Im Alter von jetzt fast 39 immer noch auf diesem Level spielen zu können verlangt einem enorm viel ab."

Der Coach sieht den Grund für Nowitzkis immer noch starken Leistungen vor allem in dessen Arbeitsmoral: "Da steckt einfach so viel Arbeit an seinen Skills, an seinem Körper drin und auch die mentale Belastung ist enorm, weil die Gegenspieler immer noch versuchen ihn zu bearbeiten."

Das alles sah Carlisle in den letzten Jahren nicht unbedingt in entsprechendem Maße gewürdigt und freut sich deshalb über die Aufmerksamkeit, die Dirk erhält, seitdem er die 30.000-Punkte-Marke geknackt hat: "Es ist großartig jetzt die Würdigung zu sehen und dass es auch mehr geworden ist, als in den letzten Jahren. Das alles ist aber auch notwendig, um eine der großartigsten NBA-Karrieren aller Zeiten zu würdigen."

Die Mavs haben derzeit zwei Niederlagen mehr auf dem Konto als die Portland Trail Blazers und die Denver Nuggets, die mit Dallas um den letzten Playoff-Platz im Westen streiten. In der kommenden Nacht treffen die Mavericks auf die Golden State Warriors.

