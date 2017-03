Zipser: "Bin jetzt in der NBA angekommen"

Samstag, 04.03.2017

Zipser hatte im Spiel gegen den Vizemeister in der vorletzten Minute den Dagger zum 91:85 von der Dreierlinie verwandelt, ein Highlight seiner noch jungen NBA-Karriere. "Der Dreier gegen so eine Mannschaft war natürlich ein ganz besonderer Moment, neben meinem Debüt in New York vielleicht der Moment, an den ich mich bisher in der NBA am liebsten erinnere", sagte der Small Forward.

Sein Erfolgsgeheimnis sei einfach. "Ich habe den Coaches hier von der ersten Sekunde an gezeigt, dass ich hart an mir arbeite. Nur so konnte ich meine Chancen bekommen", erklärte der frühere Münchner. In erster Linie sei seine Aufgabe bei den Bulls "die Defensive - und genau über diese starke Verteidigung habe ich dann auch Selbstvertrauen im Angriff bekommen. Auf einmal sind die Würfe gefallen." Gegen Golden State kam Zipser bei seinem 23. NBA-Einsatz in 22:46 Minuten auf 9 Punkte und 4 Rebounds.

Sein Schnitt liegt inzwischen bei 4,3 Punkten und 2,3 Rebounds pro Spiel.

