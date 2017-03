Porz und Rose: Teamchemie im Eimer

Montag, 20.03.2017

"Es ist recht eindeutig, dass wir als Team nicht gut funktionieren", erklärte Porzingis nach einer Trainingseinheit am Sonntag. "Wir können Spiele mit unserem individuellen Talent gewinnen, aber das funktioniert nicht lange."

Er fügte an, dass er schon ein schlechtes Gefühl gehabt habe, als die Knicks nach einem ordentlichen Start bei 14-10 standen. Dass es so verheerend werde würde, vermochte er aber auch nicht voraus zu sehen. "Wir alle hatten große Erwartungen an die Saison. Aber alle können sehen, dass wir nicht da sind, wo wir sein wollen."

Auch Derrick Rose hadert mit der Teamchemie bei den Knicks. "Wir haben noch nicht die Verbindungen und Beziehungen zueinander, die wir eigentlich brauchen." Um die Playoffs noch zu erreichen, brauchen die Knicks laut Rose "ein Wunder", aber selbst damit würde es bei sieben Spielen Rückstand auf Platz 8 schwer werden.

Die Knicks in der Übersicht