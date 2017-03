Medien: Dubs holen Barnes als Durant-Ersatz

Mittwoch, 01.03.2017

Das berichtet Marc Stein von ESPN. Demnach werden die Dubs wie versprochen zunächst Jose Calderon verpflichten, diesen aber umgehend wieder entlassen, um Platz für Matt Barnes zu schaffen.

"Ein Traum wird für mich wahr", so Barnes über seine Rückkehr nach Oakland. "Ich denke, ich habe beim Start 2007 beim Aufbau geholfen und komme nun zurück, um es zu beenden." Barnes soll nicht nur für zehn Tage unterschreiben, sondern wird einen Vertrag bis zum Ende der Saison erhalten.

Durch die Verletzung von Kevin Durant in der Partie gegen die Washington Wizards herrscht auf der Position des Small Forwards eine Lücke. Lediglich Andre Igoudala und zu Teilen Rookie Patrick McCaw könnten im Moment den Spot bekleiden.

Wie lange Durant ausfallen wird, ist noch unklar. "Hoffentlich ist es nur eine Prellung", gab Draymond Green nach der Partie zu Protokoll. KD wurde sofort ins Krankenhaus gebracht, eine Untersuchung wird folgen.

So lange werden nun also die Dienste von Barnes benötigt. Der Forward spielte bereits zwischen 2006 und 2008 für die Dubs. In dieser Saison spielte der 36-Jährige für die Sacramento Kings, für die er in 25,3 Minuten im Schnitt 7,6 Punkte auflegte. Er wurde nach dem Trade von DeMarcus Cousins von den Kings entlassen.

