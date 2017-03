LeBron: "Es ändert erst einmal nichts"

Mittwoch, 01.03.2017

"Es ändert erst einmal nichts", so LeBron James über die neue Situation mit Williams und Bogut: "Unser Prozess bleibt der gleiche: jeden Tag besser werden und uns in die Situation bringen, dass wir um die Championship kämpfen können. Ob wir nun tiefer sind als im vergangenen Jahr, weiß ich nicht. Das wird sich zeigen. Immerhin haben wir 2016 den Titel gewonnen."

Bogut hat den Cavs laut ESPN bereits sein Wort gegeben, sich ihnen anzuschließen. D-Will wird in Boston zum ersten Mal das Cleveland-Jersey überstreifen.

Zum Duell gegen die im Osten zweitplatzierten Celtics sagte James: "Ich schaue nicht wirklich auf die Tabelle, ich konzentriere mich lieber auf mich selbst und auf das Team. Wir müssen jede Nacht hart spielen, die Tabellensituation hat damit nichts zu tun."

Als er um ein Statement zur Verletzung von Kevin Durant gebeten wurde, stand die schlimme Diagnose noch nicht fest. LeBron sagte: "Ich hoffe, dass es nichts Ernstes ist. Aber leider sind das Dinge, die in unserem Sport passieren."

Zu dem gehypten Zweikampf mit den Golden State Warriors sagte James: "Alle Leute sind so fokussiert auf das Matchup zwischen uns und den Warriors. Wir spielen in der Regular Season nicht mehr gegen sie. Wenn wir gut genug sind und es in den Playoffs durch den Osten schaffen, kann es sein, dass sie uns gegenüberstehen werden. Dann schauen wir, was passiert."

