Cavs: Sanders nun doch als Bogut-Ersatz?

Samstag, 11.03.2017

Das berichtet The Vertical. Demnach befindet sich der Champion mit dem Center bereits in fortgeschrittenen Vertragsgesprächen. Am Montag könnte es zu einer Einigung kommen.

Sanders wäre der Ersatz für Andrew Bogut. Dieser war erst am 2. März verpflichtet worden, brach sich aber bei seinem Debüt das Schienbein und fällt für ein Jahr aus.

Erlebe die NBA Live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Sanders war schon Mitte Februar mit einem Engagement bei den Cavaliers in Verbindung gebracht worden und hatte Workouts absolviert. Wie The Vertical aus Kreisen der Franchise erfahren haben will, sei man durchaus von den Fähigkeiten des 28-Jährigen angetan gewesen.

Sanders war seit Februar 2015 nicht mehr aktiv, nachdem er sich mit den Milwaukee Bucks auf einen Buyout geeinigt hatte. Nachdem er mehrfach gegen das Anti-Drogen-Abkommen der NBA verstoßen hatte, nahm er sich eine persönliche Auszeit.

Um Sanders ins Roster aufnehmen zu können, müssten die Cavs einen anderen Spieler entlassen. Vermutlich würde es den verletzten Bogut treffen.

Die Cavs in der Übersicht