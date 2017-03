Medien: Calderon kommt als Schröder-Backup

Samstag, 04.03.2017

Laut Informationen von Marc Stein von ESPN wird Calderon zeitnah in Atlanta unterschreiben. Der Spanier würde damit den letzten offenen Rosterspot besetzen.

Der Veteran sollte eigentlich vor wenigen Tagen bei den Golden State Warriors anheuern, doch durch die Verletzung von Kevin Durant wurde der Spanier wieder umgehend entlassen, nachdem er sich zuvor bereits auf einen Buyout mit den Los Angeles Lakers geeinigt hatte.

Die Warriors verpflichteten stattdessen Forward Matt Barnes. Durch die schnelle Entlassung von Calderon könnte dieser nun auch in den Playoffs für die Hawks auflaufen, da der Cut vor der Deadline am 1. März geschah.

Calderon spielte in diesem Jahr in lediglich 24 Spielen für die Lakers. Dabei legte er in rund zwölf Minuten 3,3 Punkte und 2,1 Assists bei einer Wurfquote von knapp 42 Prozent auf.

