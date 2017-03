Medien: Noah wird für 20 Spiele gesperrt

Samstag, 25.03.2017

Das berichtet The Vertical und beruft sich auf Quellen innerhalb der Liga. Demnach soll die Sperre noch am heutigen Samstag bekannt gegeben werden.

Beim Franzosen soll ein Nahrungsergänzungsmittel festgestellt worden sein, dass im CBA als verboten angesehen wird. Es wird erwartet, dass Noah zehn Spiele der Sperre in der laufenden Saison absitzt und die weiteren zehn zum Start der kommenden.

Noah ist derzeit ohnehin verletzt, nachdem er sich Ende Februar einer Gelenkspiegelung am linken Knie unterziehen musste. Er steht noch bis 2020 in New York unter Vertrag und verdient jährlich knapp 20 Millionen Dollar.

Joakim Noah im Steckbrief