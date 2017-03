Harden: Ich sollte MVP werden

Freitag, 03.03.2017

The Beard war in der Jimmy Kimmel Show zu Gast. Als er vom Moderator gefragt wurde, ob er MVP werden sollte, erwiderte er: "Ja, auf jeden Fall. Denn vor der Saison haben alle geglaubt, dass wir am Ende auf Platz zehn oder so enden. Nun sind wir Dritter. Wir erreichen die Playoffs, was wir in der letzten Saison nur gerade so geschafft haben und sind sogar in der Lage, um den Titel mitzuspielen."

Daran hat Harden den wohl größten Anteil: Er spielt die beste Saison seiner Karriere und legt durchschnittlich 28,8 Punkte und 11,3 Assists auf. Darüber hinaus ist er der erste NBA-Spieler überhaupt, der zwei Triple-Doubles mit 50 oder mehr Punkten in einer Saison auflegen konnte.

