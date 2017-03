Howard: "Bin ein klarer Hall of Famer"

Samstag, 18.03.2017

"Daran gibt es für mich keinen Zweifel", erklärte Howard gegenüber Mark Spears von ESPN auf die Frage, ob er sich als Hall of Famer sieht. "Durch die Dinge, die bei meinem Abschied in Orlando vorgefallen sind, sind meine Leistungen ein wenig unter den Tisch gefallen."

Wenn man nur seine Leistungen auf dem Feld bewerten würde, gäbe es darüber keine zwei Meinungen, ist sich Howard sicher. " Ich rede nie über mich, aber niemand war dreimal Defensive Player oft he Year. Ich habe die Liga sechsmal in Rebounding angeführt. Nimmt man all das, denke ich, dass dies genug sein sollte", so Howard.

Gleichzeitig denkt der Center noch lange nicht ans Aufhören, auch wenn er nicht mehr die Explosivität vergangener Tage besitzt. "Ich möchte die 20 Jahre voll machen", sagte Howard, der im Moment in seiner 13. Saison in der Liga ist. Superman wurde 2004 von den Orlando Magic an Nummer eins gepickt. Der Big kam dabei direkt aus der High School.

Ebenso wurde er auf ebenjene Problematik angesprochen, ob High Schoolern wieder erlaubt werden sollte, direkt in die NBA zu wechseln. "Es ist schwierig. Jeder sollte seinen Träumen hinterherjagen können. Gleichzeitig kann man im College auch viel lernen", differenzierte Howard. "Man ist dann besser auf die NBA vorbereitet. Das ist wichtig durch die ganzen Dinge wie Social Media."

Vor der Saison wechselte Howard als Free Agent von den Houston Rockets zu den Atlanta Hawks. Als Mitspieler von Dennis Schröder legt der Hometown-Hero bislang mit 13,1 Punkte und 12,9 Rebounds im Schnitt ein Double-Double auf. Aus dem Feld traf er dabei starke 63,7 Prozent.

Dwight Howard im Steckbrief