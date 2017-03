Nächste Runde: Green attackiert Pierce

Mittwoch, 01.03.2017

Beim Spiel zwischen Golden State und den Clippers in der Vorwoche hatte Green sich über die "Abschiedstour" von Pierce lustig gemacht, der sich in seiner letzten Saison befindet. Pierce hatte daraufhin mit einem Witz über die verspielte 3-1-Führung der Warriors in den 2016er Finals geantwortet. Nun eröffnete Green die nächste Runde.

"Die Leute vergessen immer wieder, dass seine Teams Schwierigkeiten damit hatten, die Playoffs zu erreichen. Dann tauchten auf einmal Ray Allen und Kevin Garnett auf. Das sollten wir nicht vergessen", sagte Green. "Nur weil du viele Punkte gemacht hast, heißt das nicht, dass du dein Team getragen hast."

"Wenn du nichts erreicht hast, inwiefern hast du dann dein Team getragen?", fuhr Green fort. "Pierce hatte eine tolle Karriere, er war ein Biest. Aber wie weit hat er seine Teams getragen? Wenn es nicht so weit war, sind wir vermutlich im gleichen Boot."

Green bezog sich mit seinen Aussagen darauf, dass Pierce erst an der Seite von KG und Allen zweimal die Finals erreichte und 2008 den Titel gewann. Der zehnmalige All-Star hatte mit den Celtics im Jahr 2002 allerdings die Conference Finals erreicht.

