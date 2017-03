Mittwoch, 08.03.2017

Im Interview mit der Bauerfeind AG erinnert sich Geschwinder an die Anfänge des damals als German Wunderkind populär gewordenen Würzburger: "Er hat viele Dinge schon instinktiv beherrscht. Das war mir sofort klar. Vor allem aber hatten wir von Anfang an dieselbe Wellenlänge. Wir waren uns einig, und es hat einfach gepasst. Das war die Ausgangssituation für Dirk und mich - und vermutlich das Wichtigste."

Erlebe die NBA Live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

In der Folge arbeitete Geschwinder akribisch mit Nowitzki an dessen Wurf und entwickelte das Leitbild eines werfenden Big Man, mit dem auch heute noch jeder Spieler mit ähnlichem Skillset verglichen wird. Um zu diesem Ziel zu kommen, probierten Geschwinder und Dirk auch unkonventionelle Dinge aus: "Wir haben uns gefragt, was andere Sportarten besser können als die Basketballer."

Nowitzki hospitierte fortan beim Fechten, beim Eishockey und auch Einflüsse aus Musik und Literatur waren Teil des Trainingsplans. "Wir haben einfach immer versucht, über den sportartspezifischen Tellerrand hinauszuschauen und von anderen zu lernen. Und wir haben nie damit aufgehört," fasst Geschwinder den gemeinsamen Weg zusammen.

Doch nicht nur auf dem Platz stimmt die Chemie zwischen Geschwinder und Nowitzki. Geschwinder schwärmt im Interview von einem absoluten Familienmensch, der trotz seines Erfolges immer bodenständig geblieben ist. "Dirk hat von Anfang an eine gewaltige Selbstdisziplin an den Tag gelegt. Wenn Dirk A beschließt, dann ist er auch bereit, dafür Schritte B, C und D zu tun - auch wenn diese Schritte nicht immer viel Spaß machen," so Geschwinder.

Der nächste Meilenstein ist für Dirk derweil auch schon in Sicht. Noch 1414 Punkte fehlen dem Maverick, um an Wilt Chamberlain vorbeizuziehen und der fünftbeste Scorer der NBA-Geschichte zu werden.

Dirk Nowitzki im Steckbrief