Harris: "Möchte in Dallas bleiben"

Samstag, 18.03.2017

"Es ist noch in der Schwebe, aber ich würde sehr gerne auch nächstes Jahr in Dallas spielen und ich denke das beruht auf Gegenseitigkeit", erklärte Harris im Interview mit HoopsHype, schränkte aber auch ein: "Ich kenne meine Optionen nicht, aber wenn ich die Chance habe, einen Ring zu gewinnen, würde ich natürlich darüber nachdenken."

Harris spielte seit 2004 bereits seine achte Saison in Dallas, war aber nicht Teil des Meisterteams von 2011. Dennoch verbrachte er den Großteil seiner Karriere an der Seite von Dirk Nowitzki, für den er voll des Lobes war. "Seine Legacy wird sein, dass er der erste Seven Footer war, der wie ein Guard spielen und werfen konnte", so Harris.

Devin Harris im Steckbrief