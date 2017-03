Fleming: "Zipser profitiert vom Bulls-Chaos"

Samstag, 18.03.2017

Fleming, der neben seinem Engagement als Bundestrainer auch als Assistant Coach bei den Brooklyn Nets arbeitet, lobte Schröder in dessen Rolle als Hawks-Starter. "Er wird seinem neuen Vertrag definitiv gerecht", so Fleming.

Schröder würde sein Team in Atlanta leiten und davon profitieren, dass in Jeff Teague "die Konkurrenz" auf der Point-Guard-Position weg sei. Zudem habe der Braunschweiger "das Selbstvertrauen, Spiele zu entscheiden." Auch in der NBA.

Paul Zipser kommt bei Fleming ebenfalls gut weg, auch, wenn der Bundestrainer so eine starke Entwicklung nicht erwartet habe. "Aber Paul profitiert vom Chaos, das sich in Chicago abspielt. Diese Entwicklung zusammen mit seiner harten Arbeit hat ihm eine Chance gegeben. Respekt, wie er diese Chance nutzt."

Mit einem anderen ehemaligen NBA-Spieler war die Beziehung zuletzt nicht so rosig: Während der (erfolgreichen) EM-Qualifikation im letzten Sommer reiste Tibor Pleiß ab, um an einem NBA Camp teilzunehmen. Daraufhin erklärte Fleming, dass Pleiß unter ihm nicht mehr spielen werde. Inzwischen habe es aber "ein gutes Gespräch" mit dem Spieler gegeben. Ob der Center, der derzeit bei Galatasaray spielt, bei der EM im Sommer nun doch dabei ist, ließ Fleming derweil offen.

Fest steht: Er selber wird seinen Posten als Bundestrainer nach der EM räumen. "Für mich ist nach diesem Sommer Schluss." Als Nachfolger steht bereits Henrik Rödl fest.

