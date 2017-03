Bosh: "Im Herzen immer noch ein Spieler"

Dienstag, 21.03.2017

In einem Interview mit der Associated Press sprach Bosh dabei vor Allem darüber wie unvorbereitet er für den Lebenswandel war: "In dem einen Moment gehst du mit 100 km/h nach vorne und dann musst du auf einmal eine Vollbremsung machen und darfst dich gar nicht mehr bewegen. Diese Umstellung war eine enorme mentale Belastung für mich."

Bosh wird in den nächsten beiden Saisons noch zirka 52 Millionen Dollar bei den Heat verdienen. Die planen aufgrund der gesundheitlichen Probleme jetzt aber einen Buyout einzuleiten, damit das Gehalt von Bush nicht mehr gegen ihren Salary Cap gerechnet wird.

Bosh selber hat eine Weiterführung seiner Karriere derweil noch nicht vollständig ausgeschlossen: "Ich bin im Herzen immer noch ein Basketballspieler. Dagegen kann ich nichts machen."

In den letzten Wochen versuchte sich der fünffache Vater außerdem erstmals im TV-Broadcasting in der TNT-Serie "Players Only". Angesprochen auf ein mögliches Comeback hielt sich Bosh bedeckt, wollte aber nichts ausschließen: "Gesundheitlich fühle ich mich großartig. Ich fühle mich gut, mache viele Workouts und halte mich bereit. Meine Kinder fragen mich auch immer, wann ich auf den Platz zurückkehre. Da kriege ich also auch Druck!"

Dennoch sieht Bosh auch die positiven Seiten des Lebens ohne den NBA-Alltag: "Ich mache in letzter Zeit viele Dinge, zu denen ich nie Zeit hatte. Ich bin in so vielen Dingen im Leben noch ein Anfänger und habe gelernt, daran Freude zu finden und mit einer anderen Sichtweise an die Dinge heranzugehen. Außerdem sind fünf Kinder zu Hause schon ein Fulltime-Job."

