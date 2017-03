Medien: Jennings unterschreibt in Washington

Mittwoch, 01.03.2017

Laut Medienberichten von ESPN wird Jennings am Mittwoch nach Washington reisen, um einen Vertrag zu unterzeichnen. Da die Wizards im Moment 15 Spieler im Kader haben, muss ein Akteur entlassen werden, damit Jennings kommen kann.

Ein Kandidat dafür wäre Trey Burke, der als Backup für John Wall gekommen war, zuletzt aber nicht mehr zum Einsatz kam.

Jennings unterschrieb erst im Sommer in New York einen Vertrag und spielte in 58 Partien für das Team von Jeff Hornacek. Dabei legte der Guard im Schnitt 8,6 Punkte und 4,9 Assists auf und versenkte dabei 34 Prozent seiner Würfe von Downtown.

