Lakers ehren Shaquille O'Neal mit neuer Statue

Samstag, 25.03.2017

Die Statue zeigt O'Neal nach einem Dunk am Ring hängend und überlebensgroß. An der Zeremonie nahmen zahlreiche Lakers-Legenden teil, auch Kobe Bryant hielt eine Rede.

Kareem Abdul-Jabbar witzelte angesichts der Fehde zwischen Bryant und O'Neal, die Chancen, dass der Shooting Guard tatsächlich auftauchen würde, wären so groß, wie die, dass Shaq einen Freiwurf verwandeln würde. Bryant und O'Neal präsentierten sich allerdings beide bestens gelaunt, die Mamba bezeichnete seinen ehemaligen Mitspieler zudem als "den dominantesten Spieler, den ich je gesehen habe".

O'Neal spielte von 1996 bis 2004 für die Lakers und gewann dabei drei Titel, drei Finals MVP- und einen MVP-Titel. In seiner Karriere wurde der Center 15 Mal zum All-Star und acht Mal in das All-NBA First Team gewählt.

