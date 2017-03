Russ der MVP in Brooklyn - Dubs mit Comeback

Mittwoch, 15.03.2017

Brooklyn Nets (12-54) - Oklahoma City Thunder (38-29) 104:122 (BOXSCORE)

Wenn ein gegnerischer Spieler deine Fans mehr elektrisieren kann, als du es dir selber nur erträumen kannst, dann weißt du, dass deine Saison gelaufen ist. Mit lauten "MVP"-Sprechchören wurde Russell Westbrook im Barclays Center gefeiert und sorgte beim Rebound zu seinem 33. Triple Double der Saison für den lautesten Moment des Abends. Er selber konnte das kaum glauben: "Ich habe erst gedacht, dass sie irgendwelche Geschenke auf den Rängen verteilen. Ich habe mich echt gewundert, dass es so laut war."

25 Punkte, 19 Assists und 12 Rebounds konnte die Nummer Null am Ende des Abends verzeichnen, warf jedoch lediglich 6 von 18 aus dem Feld. Mit ein Grund dafür, dass die Nets in der ersten Hälfte absolut auf Augenhöhe spielten und mit Brook Lopez (25 Punkte) und Jeremy Lin (24 Punkte) kam noch effektive Firepower dazu.

Nach der Halbzeit setzte sich dann jedoch das Talent der Thunder durch und mit überraschend starkem Teamplay (6 Spieler punkteten zweistellig) und einem Reboundvorteil von 44 zu 30 ließ man letztendlich keinen Zweifel am Sieg aufkommen.

New York Knicks (27-41) - Indiana Pacers (34-33) 87:81 (BOXSCORE)

Der Garden lebt! 168 Punkte insgesamt hört sich nach Zeiten an, in denen die Knicks noch erfolgreichen Basketball spielten. Am Dienstag Abend sah zunächst wenig danach, aus, dass das Team von Jeff Hornacek den Platz als Sieger verlassen würde.

Mit zehn Punkte Vorsprung gingen die Pacers, angeführt von Paul George (22 Punkte und 10 Rebounds) in die Pause. In der zweiten Halbzeit ging dann aber gar nichts mehr beim Team aus Indianapolis. Lediglich 29 Punkte erzielte man in den letzten 24 Punkten und hatte beim Abpfiff mit George und Myles Turner lediglich zwei Spieler, die zweistellig punkteten.

"Wir hatten einfach diesen besonderen Willen in der Defensive! Wir wollten nicht, dass sie scoren." Carmelo Anthony und im Grunde genommen jeder Mensch im Garden, der es mit den Knicks hielt, war glücklich über den dreckigen Comeback-Sieg, den man sich durch beinharte Defense erkämpfte. Ein Attriut, das man den Knicks so gar nicht mehr zugetraut hat.

Melo war mit 22 Punkten Topscorer und half auch am defensiven Brett mit 13 Rebounds aus. Von der Bank kam ordentlich Unterstützung in Person von Willy Hernangomez, der auf 13 Punkte, 16 Rebounds, 4 Assists und 3 Steals kam. Der Rookie zeigte sich nach der "eventuell besten Defensivleistung der Saison" (Hornacek) begeistert von den Fans im Garden: "Sie haben uns heute einfach fantastisch unterstützt. Es war einfach ein großartiger Tag für uns."

