LeBron: Der Titel, nicht ein Spiel ist das Ziel

Montag, 20.03.2017

Gegenüber ESPN sagte James im Anschluss an das Spiel gegen die Lakers: "Es ist eine lange und anstrengende Saison. Die NBA macht einen guten Job den Spielplan so zusammenzustellen wie er ist, aber trotzdem gibt es diese Konstellationen. Die Aufgabe unseres Trainers ist es, herauszufinden wie wir den Titel gewinnen können und nicht ein einzelnes Spiel."

Während Irving und Love sowieso angeschlagen waren, hielt Lue James zusätzlich draußen, was den Franchise-Player des ESPN-Berichts zufolge "verärgert" hätte.

James äußerte sich diesbezüglich diplomatisch: "Ich will jedes Spiel spielen und ich wollte auch gegen die Clippers spielen, aber ich werde das tun, was mein Coach mir sagt. Er hat mich noch nie enttäuscht."

James: "NBA macht großartigen Job"

Auch Kyrie Irving warb für Verständnis bezüglich der Entscheidung Lues: "Das war unser sechstes Spiel in acht Tagen (Anm.d.Red.: in 9 Tagen). Ich glaube das ist gar keinem bewusst gewesen. Natürlich bereiten wir unsere Körper darauf vor, aber es ist dennoch anstrengend. Ich kann verstehen, dass die NBA enttäuscht ist und dass die Fans enttäuscht sind, aber man muss auch unsere Seite der Medaille sehen und die wiegt für mich am Ende am stärksten."

James, der Vize-Präsident der Spielergewerkschaft ist, lobte trotz der Ermahnung, die die Cavaliers wegen des Vorfalls bekommen haben, den Zustand der Association: "Die NBA macht einen großartigen Job. Man muss das, was David Stern geleistet hat und Adam Silver im Moment leistet wirklich in Ehren halten. Es ist das großartigste Spiel und das wird es auch weiterhin bleiben."

LeBron James im Steckbrief