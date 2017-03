Überragende Splash Brothers zu viel für OKC

Die Raptors hielten DeMar DeRozan für 5 Jahre und 145 Millionen Dollar in Kanada. Das zahlt er ihnen mit einem Career High zurück (27,4 Punkte)

Jon Leuer kostet nicht ganz so viel (4 Jahre, 42 Millionen Dollar), doch er entlastet den schwächelnden Andre Drummond mehr als ordentlich

Harrison Barnes (4 Jahre, 94 Millionen Dollar) soll der neue Franchise Player der Mavericks werden. Nach anfänglichen Schwierigkeiten in der Preseason ist er auf einem guten Weg

Die Miami Heat pflügen derzeit durch die Eastern Conference. Das liegt auch an James Johnson, der für ein Jahr und 4 Millionen Dollar unterschrieben hatte

Ist Hassan Whiteside der Franchise Player der Heat? Sein Vertrag legt diese Vermutung nahe (4 Jahre, 98 Millionen Dollar). Derzeit führt er die Liga in Rebounds an (14,1) und legt ein Career High in Punkten auf (16,5)

