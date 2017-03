Zipser erlegt Warriors in der Crunchtime

Freitag, 03.03.2017

Schlimmer hätte das erste Spiel nach dem Schock um die Verletzung von Kevin Durant nicht laufen können. Es begann schon mit schlechten Vorzeichen - Coach Steve Kerr drohte krankheitsbedingt auszufallen und verpasste das Shootaround seiner Mannschaft. Dementsprechend unstrukturiert agierten seine Schützlinge und zeigten eine der schlechtesten Wurfleistungen ihrer Saison. Dazu riss nach der gestrigen Pleite gegen die Washington Wizards auch noch die unglaubliche Serie von 146 (!) Spielen in Folge ohne back-to-back Niederlagen.

Stephen Curry war zwar mit 23 Punkten Topscorer seiner Mannschaft, traf aber nur 10 seiner 27 Würfe. Bei Klay Thompson (13 Punkte, 5/22 FG) lief es noch schlimmer. Insgesamt trafen die Warriors lediglich 39% ihrer Würfe und nur sechs Dreier - soviele oder weniger trafen sie erst zweimal in dieser Saison.

Die Chicago Bulls zündeten zwar auch nicht unbedingt ein Offensivfeuerwerk, zeigten in den entscheidenden Phasen aber den größeren Willen. Jimmy Butler erzielte 22 Punkte (6/14 FG, 10/10 FW) und Bobby Portis überzeugte mit einem Double-Double (17 Punkte, 13 Rebounds. Paul Zipser kam nach sieben Spielen Pause wegen einer Knöchelverletzung erstmals wieder von der Bank und wurde in der kompletten Crunchtime eingesetzt. 9 Punkte (4/5 FG) und 4 Rebounds konnte der Deutsche auflegen und sorgte mit einem Dreier kurz vor Schluss für die Vorentscheidung.

Die NBA live bei SPOX! Alle Spiele im LIVESTREAM-Kalender

Die Reaktionen:

Jimmy Butler (Chicago): "Die haben heute jede Menge Würfe vergeben. Aber wir haben auch gut verteidigt und sie zu Contested-Shots gezwungen - das war unser Plan. Wenn wir so gut verteidigen, haben wir immer eine gute Chance auf den Sieg."

Taj, Cam, Nerlens und Co. - die Deals vom Deadline-Day! © getty 1/29 Der absolute Blockbuster bisher: Am 20. Februar aquirierten die New Orleans Pelicans Center DeMarcus Cousins (im Paket mit Omri Casspi) von den Sacramento Kings /de/sport/diashows/1702/nba/alle-trades-der-saison/demarcus-cousins-serge-ibaka-jusuf-nurkic-roy-hibbert.html © getty 2/29 Im Gegenzug bekam Sacramento Buddy Hield, Tyreke Evans, Langston Galloway, einen First Rounder 2017 und einen Second Rounder 2017 /de/sport/diashows/1702/nba/alle-trades-der-saison/demarcus-cousins-serge-ibaka-jusuf-nurkic-roy-hibbert,seite=2.html © getty 3/29 Jetzt aber der Reihe nach: Die Saison war noch keine Woche alt, da gaben die Oklahoma City Thunder Ersan Ilyasova und einen Protected First-Rounder von 2020 an die Philadelphia 76ers ab. Guck doch nicht so niedergeschlagen, Ersan! /de/sport/diashows/1702/nba/alle-trades-der-saison/demarcus-cousins-serge-ibaka-jusuf-nurkic-roy-hibbert,seite=3.html © getty 4/29 Im Gegenzug gab Philly Forward Jerami Grant nach OKC ab /de/sport/diashows/1702/nba/alle-trades-der-saison/demarcus-cousins-serge-ibaka-jusuf-nurkic-roy-hibbert,seite=4.html © getty 5/29 Richtig Fahrt auf nahm die Trade-Periode dann dank der Cleveland Cavaliers, die am 7. Januar Kyle Korver von den Atlanta Hawks loseisten /de/sport/diashows/1702/nba/alle-trades-der-saison/demarcus-cousins-serge-ibaka-jusuf-nurkic-roy-hibbert,seite=5.html © getty 6/29 Im Gegenzug erhielten die Hawks Veteran Mike Dunleavy und Mo Williams, der aber wenig später nach Denver weitergereicht wurde. Einen Erstrundenpick von 2019 und ein bisschen Bares gab es von Cleveland obendrauf /de/sport/diashows/1702/nba/alle-trades-der-saison/demarcus-cousins-serge-ibaka-jusuf-nurkic-roy-hibbert,seite=6.html © getty 7/29 Der erste Center-Trade: Am 2. Februar ertradeten die Milwaukee Bucks die beiden Bigs Spencer Hawes und Roy Hibbert /de/sport/diashows/1702/nba/alle-trades-der-saison/demarcus-cousins-serge-ibaka-jusuf-nurkic-roy-hibbert,seite=7.html © getty 8/29 Im Gegenzug wechselte Miles Plumlee nach Charlotte. Zudem floss ein wenig Cash nach North Carolina /de/sport/diashows/1702/nba/alle-trades-der-saison/demarcus-cousins-serge-ibaka-jusuf-nurkic-roy-hibbert,seite=8.html © getty 9/29 Ein weiterer kleiner Move der Cavs: Der Champ schickte Chris Andersen und Cash nach Charlotte und bekam dafür einen Second Rounder für 2017. Die Hornets entließen den verletzten Birdman umgehend /de/sport/diashows/1702/nba/alle-trades-der-saison/demarcus-cousins-serge-ibaka-jusuf-nurkic-roy-hibbert,seite=9.html © getty 10/29 Der nächste Center-Tausch! Am 13. Februar holten sich die Portland Trail Blazers Jusuf Nurkic und einen 2017 First Rounder von den Denver Nuggets (der ursprünglich mal den Grizzlies gehört hatte) /de/sport/diashows/1702/nba/alle-trades-der-saison/demarcus-cousins-serge-ibaka-jusuf-nurkic-roy-hibbert,seite=10.html © getty 11/29 Im Gegenzug bekamen die Nuggets Mason Plumlee, ein wenig Cash und einen 2018 Second Rounder /de/sport/diashows/1702/nba/alle-trades-der-saison/demarcus-cousins-serge-ibaka-jusuf-nurkic-roy-hibbert,seite=11.html © getty 12/29 Auch die Toronto Raptors verstärkten sich enorm. Am Valentinstag schnappten die Kanadier sich Power Forward Serge Ibaka von den Orlando Magic /de/sport/diashows/1702/nba/alle-trades-der-saison/demarcus-cousins-serge-ibaka-jusuf-nurkic-roy-hibbert,seite=12.html © getty 13/29 Nicht mehr in Kanada spielt dafür Terrence Ross. Der ging im Paket mit dem Erstrundenpick 2017 nach Orlando /de/sport/diashows/1702/nba/alle-trades-der-saison/demarcus-cousins-serge-ibaka-jusuf-nurkic-roy-hibbert,seite=13.html © getty 14/29 Als seine erste Amtshandlung sendete der neue Lakers-Boss Magic Johnson den Veteranen Lou Williams zu den Rockets /de/sport/diashows/1702/nba/alle-trades-der-saison/demarcus-cousins-serge-ibaka-jusuf-nurkic-roy-hibbert,seite=14.html © getty 15/29 Dafür bekam er im Gegenzug Corey Brewer und First Rounder aus Houston /de/sport/diashows/1702/nba/alle-trades-der-saison/demarcus-cousins-serge-ibaka-jusuf-nurkic-roy-hibbert,seite=15.html © getty 16/29 Bojan Bogdanovic wurde von den Washington Wizards an Land gezogen. Er wechselte zusammen mit Chris McCullough von den Nets in die Hauptstadt /de/sport/diashows/1702/nba/alle-trades-der-saison/demarcus-cousins-serge-ibaka-jusuf-nurkic-roy-hibbert,seite=16.html © getty 17/29 Als Gegenwert schickten die Wizards Andrew Nicholson, Marcus Thornton und einen lotterygeschützten First Rounder nach Brooklyn /de/sport/diashows/1702/nba/alle-trades-der-saison/demarcus-cousins-serge-ibaka-jusuf-nurkic-roy-hibbert,seite=17.html © getty 18/29 Auch die Hawks waren aktiv und verstärkten sich mit dem Türken Ersan Ilyasova aus Philadelphia /de/sport/diashows/1702/nba/alle-trades-der-saison/demarcus-cousins-serge-ibaka-jusuf-nurkic-roy-hibbert,seite=18.html © getty 19/29 Der verletzte Tiago Splitter wechsele dafür zu den Sixers /de/sport/diashows/1702/nba/alle-trades-der-saison/demarcus-cousins-serge-ibaka-jusuf-nurkic-roy-hibbert,seite=19.html © getty 20/29 Auch am Deadline Day war noch einiges los! Die Mavericks sicherten sich Nerlens Noel... /de/sport/diashows/1702/nba/alle-trades-der-saison/demarcus-cousins-serge-ibaka-jusuf-nurkic-roy-hibbert,seite=20.html © getty 21/29 Abgeben mussten sie dafür Justin Anderson, Andrew Bogut und einen Erstrundenpick, aus dem höchstwahrscheinlich zwei Zweitrundenpicks werden /de/sport/diashows/1702/nba/alle-trades-der-saison/demarcus-cousins-serge-ibaka-jusuf-nurkic-roy-hibbert,seite=21.html © getty 22/29 Taj Gibson hustlet von nun an in Oklahoma City. Außerdem nimmt er Doug McDermott und einen Zweitrundenpick mit /de/sport/diashows/1702/nba/alle-trades-der-saison/demarcus-cousins-serge-ibaka-jusuf-nurkic-roy-hibbert,seite=22.html © getty 23/29 Die Bulls erhalten dafür Cameron Payne, Anthony Morrow und Joffrey Lauvergne /de/sport/diashows/1702/nba/alle-trades-der-saison/demarcus-cousins-serge-ibaka-jusuf-nurkic-roy-hibbert,seite=23.html © getty 24/29 P.J. Tucker schnürt von nun an die für die Toronto Raptors die Schuhe /de/sport/diashows/1702/nba/alle-trades-der-saison/demarcus-cousins-serge-ibaka-jusuf-nurkic-roy-hibbert,seite=24.html © getty 25/29 Die Kanadier schickten dafür Jared Sullinger nach Phoenix - mit zwei Zweitrundenpicks im Gepäck /de/sport/diashows/1702/nba/alle-trades-der-saison/demarcus-cousins-serge-ibaka-jusuf-nurkic-roy-hibbert,seite=25.html © getty 26/29 Auch die Rockets waren aktiv: Tyler Ennis wurde für Marcelo Huertas nach L.A. geschickt. Den Brasilianer entließ Houston direkt wieder /de/sport/diashows/1702/nba/alle-trades-der-saison/demarcus-cousins-serge-ibaka-jusuf-nurkic-roy-hibbert,seite=26.html © getty 27/29 Außerdem schickten die Rox K.J. McDaniels gegen Cap Space nach Brooklyn /de/sport/diashows/1702/nba/alle-trades-der-saison/demarcus-cousins-serge-ibaka-jusuf-nurkic-roy-hibbert,seite=27.html © getty 28/29 Roy Hibbert wurde innerhalb eines Monats zum zweiten Mal getradet. Diesmal für einen geschützten Zweitrundenpick nach Denver /de/sport/diashows/1702/nba/alle-trades-der-saison/demarcus-cousins-serge-ibaka-jusuf-nurkic-roy-hibbert,seite=28.html © getty 29/29 Mike Scott und seine Tattoos wurden von den Hawks derweil für Cash nach Phoenix verschifft /de/sport/diashows/1702/nba/alle-trades-der-saison/demarcus-cousins-serge-ibaka-jusuf-nurkic-roy-hibbert,seite=29.html

Der SPOX-Spielfilm:

Vor dem Tip-Off: Als Durant-Ersatz wählte Steve Kerr Patrick McCaw. Mit ihm liefen wie gewohnt Curry, Thompson, Draymond Green und Zaza Pachulia auf. Chicago startete mit Jerian Grant, Dwyane Wade, Jimmy Butler, Bobby Portis und Robin Lopez.

1. Viertel: Nervöser Start beider Teams. Zunächst duellierten sich Pachulia und Lopez, vergaben jedoch beide leichte Würfe. Thompson war der aggresivste Warrior, blieb aber glücklos. Patrick McCaw traf nach neun gespielten Minuten den ersten Dreier seiner Mannschaft. Chicago ging mit viel Energie in die Partie, ließ aber zu viele Chancen unter dem Korb liegen und traf von weiter weg so gut wie gar nichts. Andre Iguodala leitete mit Transition-Aktionen einen 9:2-Lauf ein und Golden State setzte sich erstmals ein wenig ab. 26:19 Warriors.

2. Viertel: Beide Mannschaften tauten nun offensiv ein wenig auf. Das Spiel blieb aber hektisch und so folgten regelmäßig Transition-Punkte auf unnötige Ballverluste. Zipser traf drei seiner vier Würfe und war Teil des 10:2-Runs, der die Bulls in Schlagdistanz brachte. Chicago zog stur weiter in die Zone und die Warriors hatten ohne echten Center auf dem Platz immer wieder Probleme. Jimmy Butler erzielte so vor dem Halbzeitende 6 Punkte in Folge. 51:47 Warriors.

Folge NBA.de bei Twitter - wie Dirk Nowitzki!

3. Viertel: Chicago kam heiß aus der Kabine. Grant lieferte das zwischenzeitliche Highlight, als er Curry per Crossover ins Leere schickte und dann den Dreier traf - damit brachte er ebenso die erste Führung seit dem ersten Viertel. Nach einem 10:0-Lauf der Bulls, die weiter Druck unter dem Korb der Warriors machten, schmiss Steve Kerr völlig frustiert sein Taktikbrett auf den Boden. Nachdem die Warriors zurückschlugen, drehte Rajon Rondo auf und erzielte 8 Punkte in Folge. Nikola Mirotic setzte mit einem starken Zug zum Korb den Schlusspunkt des Viertels. 79:73 Bulls.

4. Viertel: Nervöse Phase zu Beginn des Schlussviertels, doch dann übernahm Curry und egalisierte die Bulls-Führung mit schnellen 6 Punkten. Die Bulls trafen nur zwei ihrer ersten zwölf Würfe, gingen dann aber mit noch drei Minuten zu spielen durch Butler an der Linie in Führung. Nachdem Curry einen überhasteten Dreier abschoss, baute Zipser die Führung mit einem Dreier kurz vor Ablauf der Shotclock aus. Iguodala antwortete nochmal, doch dann vergaben Curry und Thompson erneut und die Bulls brachten das Spiel an der Linie nach Hause. 15:14 ging das vom Kampf geprägte Viertel an Chicago. Endstand: 94:87 Bulls.

Bulls vs. Warriors: Hier geht's zum BOXSCORE

All-Time Scorer: Sorry AI, das ist jetzt mein Platz! © getty 1/25 PLATZ 25: Carmelo Anthony (2003 - heute)- 23.805 Punkte in 958 Spielen - Denver Nuggets, New York Knicks (Stand 13.02.2017) /de/sport/diashows/1012/US-Sport/NBA/all-time-scorer/dirk-nowitzki-michael-jordan-kareem-abdul-jabbar-wilt-chamberlain-kobe-bryant.html © getty 2/25 PLATZ 23: Allen Iverson (1996-2010) - 24.368 Punkte in 914 Spielen - Philadelphia 76ers, Denver Nuggets, Detroit Pistons, Memphis Grizzlies /de/sport/diashows/1012/US-Sport/NBA/all-time-scorer/dirk-nowitzki-michael-jordan-kareem-abdul-jabbar-wilt-chamberlain-kobe-bryant,seite=2.html © getty 3/25 PLATZ 23: Vince Carter (1998 - heute) - 24.371 Punkte in 1.323 Spielen - Toronto, New Jersey, Orlando, Phoenix, Dallas, Memphis (Stand 16.02.2017) /de/sport/diashows/1012/US-Sport/NBA/all-time-scorer/dirk-nowitzki-michael-jordan-kareem-abdul-jabbar-wilt-chamberlain-kobe-bryant,seite=3.html © getty 4/25 PLATZ 22: Ray Allen (1996-2014) - 24.505 Punkte in 1.300 Spielen - Milwaukee Bucks, Seattle Supersonics, Boston Celtics, Miami Heat /de/sport/diashows/1012/US-Sport/NBA/all-time-scorer/dirk-nowitzki-michael-jordan-kareem-abdul-jabbar-wilt-chamberlain-kobe-bryant,seite=4.html © getty 5/25 PLATZ 21: Patrick Ewing (1985-2002) - 24.815 Punkte in 1.183 Spielen - New York Knicks, Seattle SuperSonics, Orlando Magic /de/sport/diashows/1012/US-Sport/NBA/all-time-scorer/dirk-nowitzki-michael-jordan-kareem-abdul-jabbar-wilt-chamberlain-kobe-bryant,seite=5.html © getty 6/25 PLATZ 20: Jerry West (1960-1974) - 25.192 Punkte in 932 Spielen - Los Angeles Lakers /de/sport/diashows/1012/US-Sport/NBA/all-time-scorer/dirk-nowitzki-michael-jordan-kareem-abdul-jabbar-wilt-chamberlain-kobe-bryant,seite=6.html © getty 7/25 PLATZ 19: Reggie Miller (1987-2005) - 25.279 Punkte in 1.389 Spielen - Indiana Pacers /de/sport/diashows/1012/US-Sport/NBA/all-time-scorer/dirk-nowitzki-michael-jordan-kareem-abdul-jabbar-wilt-chamberlain-kobe-bryant,seite=7.html © getty 8/25 PLATZ 18: Alex English (1976-1991) - 25.613 Punkte in 1.193 Spielen - Milwaukee Bucks, Indiana Pacers, Denver Nuggets, Dallas Mavericks /de/sport/diashows/1012/US-Sport/NBA/all-time-scorer/dirk-nowitzki-michael-jordan-kareem-abdul-jabbar-wilt-chamberlain-kobe-bryant,seite=8.html © getty 9/25 PLATZ 17: Kevin Garnett (1995-2016) - 26.071 Punkte in 1.462 Spielen - Minnesota Timberwolves, Boston Celtics, Brooklyn Nets /de/sport/diashows/1012/US-Sport/NBA/all-time-scorer/dirk-nowitzki-michael-jordan-kareem-abdul-jabbar-wilt-chamberlain-kobe-bryant,seite=9.html © getty 10/25 PLATZ 16: Paul Pierce (1998 - heute) - 26.364 Punkte in 1.331 Spielen - Boston Celtics, Brooklyn Nets, Washington Wizards, L.A. Clippers (Stand 13.02.2017) /de/sport/diashows/1012/US-Sport/NBA/all-time-scorer/dirk-nowitzki-michael-jordan-kareem-abdul-jabbar-wilt-chamberlain-kobe-bryant,seite=10.html © getty 11/25 PLATZ 15: John Havlicek (1962-1978) - 26.395 Punkte in 1.270 Spielen - Boston Celtics /de/sport/diashows/1012/US-Sport/NBA/all-time-scorer/dirk-nowitzki-michael-jordan-kareem-abdul-jabbar-wilt-chamberlain-kobe-bryant,seite=11.html © getty 12/25 PLATZ 14: Tim Duncan (1997-2016) - 26.496 Punkte in 1.392 Spielen - San Antonio Spurs /de/sport/diashows/1012/US-Sport/NBA/all-time-scorer/dirk-nowitzki-michael-jordan-kareem-abdul-jabbar-wilt-chamberlain-kobe-bryant,seite=12.html © getty 13/25 PLATZ 13: Dominique Wilkins (1982-1997) - 26.668 Punkte in 1.074 Spielen - Atlanta Hawks, L.A. Clippers, Boston Celtics, San Antonio Spurs, Orlando Magic /de/sport/diashows/1012/US-Sport/NBA/all-time-scorer/dirk-nowitzki-michael-jordan-kareem-abdul-jabbar-wilt-chamberlain-kobe-bryant,seite=13.html © getty 14/25 PLATZ 12: Oscar Robertson (1960-1974) - 26.710 Punkte in 1.040 Spielen - Cincinnati Royals, Milwaukee Bucks /de/sport/diashows/1012/US-Sport/NBA/all-time-scorer/dirk-nowitzki-michael-jordan-kareem-abdul-jabbar-wilt-chamberlain-kobe-bryant,seite=14.html © getty 15/25 PLATZ 11: Hakeem Olajuwon (1984-2002) - 26.946 Punkte in 1.238 Spielen - Houston Rockets, Toronto Raptors /de/sport/diashows/1012/US-Sport/NBA/all-time-scorer/dirk-nowitzki-michael-jordan-kareem-abdul-jabbar-wilt-chamberlain-kobe-bryant,seite=15.html © getty 16/25 PLATZ 10: Elvin Hayes (1968-1984) - 27.313 Punkte in 1.303 Spielen - San Diego Rockets, Baltimore/Washington Bullets, Houston Rockets /de/sport/diashows/1012/US-Sport/NBA/all-time-scorer/dirk-nowitzki-michael-jordan-kareem-abdul-jabbar-wilt-chamberlain-kobe-bryant,seite=16.html © getty 17/25 PLATZ 9: Moses Malone (1974-1995) - 27.409 Punkte in 1.329 Spielen - u.a. Houston Rockets, Philadelphia 76ers, Washington Bullets, Atlanta H /de/sport/diashows/1012/US-Sport/NBA/all-time-scorer/dirk-nowitzki-michael-jordan-kareem-abdul-jabbar-wilt-chamberlain-kobe-bryant,seite=17.html © getty 18/25 PLATZ 8: LeBron James (2003 - heute) - 28.122 Punkte in 1.037 Spielen - Cleveland Cavaliers, Miami Heat (Stand 13.02.2017) /de/sport/diashows/1012/US-Sport/NBA/all-time-scorer/dirk-nowitzki-michael-jordan-kareem-abdul-jabbar-wilt-chamberlain-kobe-bryant,seite=18.html © getty 19/25 PLATZ 7: Shaquille O'Neal (1992-2011) - 28.596 Punkte in 1.207 Spielen - Orlando Magic, L.A. Lakers, Miami Heat, Phoenix Suns, Cleveland Cavaliers, Boston Celtics /de/sport/diashows/1012/US-Sport/NBA/all-time-scorer/dirk-nowitzki-michael-jordan-kareem-abdul-jabbar-wilt-chamberlain-kobe-bryant,seite=19.html © getty 20/25 PLATZ 6: Dirk Nowitzki (1998 - heute) - 29.907 Punkte in 1.369 Spielen - Dallas Mavericks (Stand 16.02.2017) /de/sport/diashows/1012/US-Sport/NBA/all-time-scorer/dirk-nowitzki-michael-jordan-kareem-abdul-jabbar-wilt-chamberlain-kobe-bryant,seite=20.html © getty 21/25 PLATZ 5: Wilt Chamberlain (1959-1973) - 31.419 Punkte in 1.045 Spielen - Philadelphia/San Francisco Warriors, Philadelphia 76ers, L.A. Lakers /de/sport/diashows/1012/US-Sport/NBA/all-time-scorer/dirk-nowitzki-michael-jordan-kareem-abdul-jabbar-wilt-chamberlain-kobe-bryant,seite=21.html © getty 22/25 PLATZ 4: Michael Jordan (1984-1993, 1994-1998, 2001-2003) - 32.292 Punkte in 1.072 Spielen - Chicago Bulls, Washington Wizards /de/sport/diashows/1012/US-Sport/NBA/all-time-scorer/dirk-nowitzki-michael-jordan-kareem-abdul-jabbar-wilt-chamberlain-kobe-bryant,seite=22.html © getty 23/25 PLATZ 3: Kobe Bryant (1996-2016) - 33.643 Punkte in 1.346 Spielen - Los Angeles Lakers /de/sport/diashows/1012/US-Sport/NBA/all-time-scorer/dirk-nowitzki-michael-jordan-kareem-abdul-jabbar-wilt-chamberlain-kobe-bryant,seite=23.html © getty 24/25 PLATZ 2: Karl Malone (1985-2004) - 36.928 Punkte in 1.476 Spielen - Utah Jazz, Los Angeles Lakers /de/sport/diashows/1012/US-Sport/NBA/all-time-scorer/dirk-nowitzki-michael-jordan-kareem-abdul-jabbar-wilt-chamberlain-kobe-bryant,seite=24.html © getty 25/25 PLATZ 1: Kareem Abdul-Jabbar (1969-1989) - 38.387 Punkte in 1.560 Spielen - Milwaukee Bucks, Los Angeles Lakers /de/sport/diashows/1012/US-Sport/NBA/all-time-scorer/dirk-nowitzki-michael-jordan-kareem-abdul-jabbar-wilt-chamberlain-kobe-bryant,seite=25.html

Der Star des Spiels: Bobby Portis. Der 22-jährige Sophomore machte das vielleicht beste Spiel seiner jungen Karriere. Portis strahlte Gefahr von draußen aus (2/4 3FG) und überzeugte an beiden Enden mit unglaublicher Energie. Mit ihm auf dem Platz waren die Bulls an diesem Abend +22.

Erlebe die NBA Live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Der Flop des Spiels: Die Splash-Brothers, die ihrem Spitznamen heute mal so gar nicht gerecht wurden. 3/22 3FG hieß am Ende die traurige Bilanz der beiden. Curry fand zumindest zwischenzeitlich andere Wege erfolgreich zu sein, Thompson war ein Totalausfall.

Das fiel auf:

Der Rookie McCaw (11 Punkte, 4/5 FG, 2 Steals) spielte eine gute Partie. Natürlich kann er Durant nicht annähernd ersetzten, er zeigte aber gute Ansätze in der Offensive und verteidigte vor allem stark. Für einen Rookie ist er mit seiner Länge und Schnelligkeit in diesem Bereich schon überraschend reif. Matt Barnes, der ebenso Durant-Minuten übernehmen soll, traf direkt seinen ersten Wurf, überdrehte dann aber und leistete sich zwei schlimme Ballverluste.

Ohne Durant liegt die Hauptlast, Dreier zu produzieren, natürlich wieder vermehrt auf Curry und Thompson. Blöd dabei ist nur, dass beide aktuell in einem absoluten Tief sind. Nur 10 ihrer letzten 62 Dreier konnten die eigentlichen Scharfschützen in den letzten drei Spielen treffen. Besonders Curry trifft aktuell kein Scheunentor und hat 28 seiner letzten 32 Würfe "from deep" vergeben. Selten hat man ein Warriors-Team gesehen, welches so wenig Gefahr von draußen ausstrahlte.

Mit seinem zweiten Dreier des Abends konnte Curry immerhin einen individuellen Meilenstein erreichen und zog mit Dreier Nummer 1828 an Kobe Bryant in der Liste der erfolgreichsten Dreier-Schützen vorbei (Platz 11). Nur noch drei fehlen ihm, um an Chauncey Billups vorbeizuziehen und die Top-10 zu erreichen.

Durant fehlte nicht nur in der Offensive, sondern vor allem auch in der Defensive. Der MVP aus dem Jahre 2014 übernahm in dieser Saison einen Großteil der Rim-Protection, etwas was niemand der Ersatzspieler kompensieren kann. Vor allem die kleinen Lineups mit Green und David West auf der Fünf hatten Probleme unter dem Korb, obwohl die Drives der Bulls aufgrund der Wurfschwäche von draußen mehr als berechenbar waren. Zaza Pachulia ist auf der vertikalen Ebene kein Faktor und JaVale McGee zeigte heute wieder, dass er nicht konstant den Ring beschützen kann.

Die Point Guard-Situation der Bulls ist absolut wild. Aktuell genießt noch Jerian Grant das Vertrauen und hatte schöne Momente. Rondo blüht zudem immer mehr in der Rolle als sechster Mann auf. Inwiefern Cameron Payne in dieses Konstrukt reinpasst, ist aktuell die große Frage. Payne zeigte heute gute Ansätze, spielte teils aber auch vogelwild, suchte primär seinen eigenen Wurf und machte nicht den Eindruck, die Bulls führen zu können. Dazu hat man mit Butler und Wade eh zwei verkappte Ballverteiler auf dem Platz und Denzel Valentine gilt ebenfalls als Playmaker. Eine klare Lösung auf der Eins ist aktuell nicht in Sicht. Ach ja, Michael Carter-Williams gibt es auch noch.

Der Spielplan im Überblick