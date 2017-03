Crunchtime-Schröder erlegt Raptors

Samstag, 11.03.2017

Beinahe im Alleingang für den spielentscheidenden 10:2-Lauf gesorgt und dabei 13 der letzten 17 Hawks-Punkte aufgelegt: Dennis Schröder hat im Duell gegen die Toronto Raptors wahrlich seine Crunchtime-Fähigkeiten gezeigt und war somit dank 26 Punkten (9/17 FG) am Ende Topscorer der Hawks. Dazu legte der Point Guard 6 Rebounds und 5 Assists auf.

Vor Schröders Heldentaten hatten bei den Gastgebern, die jetzt nur noch zwei Siege hinter den an vierter Stelle stehenden Raptors liegen, vor allem Paul Millsap (21 Punkte, 7/13 FG) und Tim Hardaway Jr. (20 Punkte, 6 Assists) offensiv geglänzt, während Dwight Howard (16 Punkte, 10 Rebounds) vorbildlich in der Defensive arbeitete.

Aufseiten der Raptors, die den Sieg erst in den letzten fünf Minuten aufgrund einiger individueller Fehler herschenkten, punkteten alle Starter zweistellig. DeMar DeRozan war mit 28 Zählern bester Punktesammler, traf aber auch nur 12 seiner 30 Wurfversuche. Serge Ibaka kam auf 18 Punkte, Jonas Valanciunas verbuchte mit 11 Punkten und 12 Rebounds ein Double-Double.

Vor dem Tip-Off: DeMarre Carroll kehrte nach überstandener Knöchelverletzung wieder ins Starting Lineup der Raptors zurück und startete anstelle von Tucker neben Joseph, DeRozan, Ibaka und Valanciunas. Bei den Hawks bekam Hardaway Jr. den Vorzug vor Sefolosha und ging an der Seite von Schröder, Bazemore, Millsap und Howard ins Spiel.

1. Viertel: Die Anfangsphase gehörte den Power Forwards. Ibaka besorgte die ersten fünf Punkte seines Teams, Millsap die ersten sieben für Atlanta. Während bei Toronto schnell auch die Guards Feuer fingen, taten sich Bazemore und Schröder auf der Gegenseite noch schwer. Weil die Hawks aber gerade dank Howard etliche zweite Chancen produzierten, blieben sie dran. 18:19 nach zwölf Minuten.

2. Viertel: Es blieb ein sehr ausgeglichenes und umkämpftes Spiel, wobei sich beide Teams gerade in der Defense richtig ins Zeug legten und dem Kontrahenten das Leben schwer machten. Immer wieder wechselte die Führung. Gegen Ende des Viertels kamen beide Offensiven fast parallel besser in Schwung. Schröder besorgte schließlich per Dreier für die hauchdünne 49:48-Halbzeitführung für die Hausherren.

3. Viertel: Die Raptors starteten zwar mit einem 7:0-Lauf ins Viertel, der wurde aber schnell von den Gastgebern gekontert, sodass sich weiterhin keines der Teams in irgendeiner Weise absetzen konnte. Dabei rissen die Hawks in Person von Howard und Sefolosha ihre Fans immer häufiger mit Dunks von den Sitzen. Vor dem Schlussviertel führten aber die Gäste denkbar knapp mit 75:74.

4. Viertel: Es blieb extrem eng. Fünf Minuten vor Schluss stand es weiterhin ausgeglichen, ehe Schröder die Hawks mit vier Punkten in Front brachte. Danach blieben beide Teams fast zwei Minuten lang ohne Punkte, ehe Ibaka von der Linie verkürzte. Dann aber schlug wieder Schröder zu. Mit zwei verwandelten Freiwürfen und einem grandiosen Reverse-Layup stellte er knapp zwei Minuten vor Schluss auf 96:88. An der Linie machte der Deutsche schließlich auch den Sieg klar. 105:99 Hawks.

Der Star des Spiels: Dennis Schröder. Lange Zeit agierte DS17 gar nicht so auffällig, beschränkt sich aufs Passen, leistete sich ein paar leichtsinnige Fehler und stand offensiv im Schatten von Hardaway Jr. und Millsap. In der Crunchtime zeigte er aber wahre Qualitäten als Leader. Beim Stand von 86:86 riss er das Spiel an sich und initiierte den spielentscheidenden 10:2-Run, bei dem er acht von zehn Punkten selbst erzielte. Somit der Matchwinner.

Dennis Schröder: #TheGoldenPatch © getty 1/33 Dennis Schröder wird 23 Jahre alt! Zeit, um noch einmal auf seine Karriere zurückzublicken, die einst in Braunschweig begann /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft.html © imago 2/33 Bereits als 11-Jähriger wurde er auf einem Braunschweiger Freiplatz entdeckt. 2010 lief er schon für die SG Braunschweig in der Pro B auf /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=2.html © imago 3/33 Schnell wurde der Point Guard mit gambischen Wurzeln auch für die Juniorenteams des DBB nominiert. 2011 spielte er bei der U18-EM /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=3.html © imago 4/33 Auch in der BBL fasste der Spielmacher schnell Fuß. 2011 gab Schröder bei den New Yorker Phantoms Braunschweig sein BBL-Debüt. /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=4.html © imago 5/33 Schon damals ließ er sein Talent aufblitzen. In diesem Fall hechelt Nationalspieler Heiko Schaffartzik dem Guard hinterher /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=5.html © imago 6/33 In der Saison 2012/13 machte Schröder einen großen Satz. 12 Punkte legte er im Schnitt auf. Das bescherte ihm viel Respekt /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=6.html © imago 7/33 Bei der Wahl zu Braunschweigs Sportler des Jahres landete Schröder auf dem dritten Platz. Dafür wurde er zum Most Improved Player in der BBL gewählt /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=7.html © getty 8/33 Beraten wird das Supertalent vom ehemaligen deutschen Nationalspieler Ademola Okulaja /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=8.html © imago 9/33 Zu den Stärken Schröders zählt aufgrund seiner Schnelligkeit das Pick-n-Roll-Spiel und das Eins-gegen-Eins /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=9.html © getty 10/33 Das blieb auch den NBA-Scouts nicht verborgen. Beim Nike Hoop Summit in den USA durfte er sich beweisen und überzeugte /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=10.html © getty 11/33 Dort machte auch Dirk Nowitzki 1999 auf sich aufmerksam und führte die europäischen Talente mit 33 Punkten zum Sieg /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=11.html © getty 12/33 Schröder gelangen 18 Punkte und 6 Assists. Damit hatte er großen Anteil am Sieg der Weltauswahl gegen die USA. Kurz danach gab Schröder bekannt, dass er am NBA-Draft 2013 teilnehmen wird /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=12.html © getty 13/33 Die Atlanta Hawks sicherten sich die Dienste von Schröder. Die Franchise wählte ihn an 17. Stelle aus /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=13.html © getty 14/33 Auch Coach Mike Budenholzer und der damalige General Manager Danny Ferry halten große Stücke auf den Youngster /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=14.html © getty 15/33 In der Summer League beeindruckte Schröder dann auch die letzten Zweifler. Der Point Guard erzielte durchschnittlich 10,8 Punkte und 5,6 Assists /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=15.html © getty 16/33 Kein Wunder, dass Dennis Schröder in den USA schon Everybody's Darling ist. Das Posen hat er auf jeden Fall drauf /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=16.html © getty 17/33 Auch seine Spannweite ist für einen Guard beeindruckend. Der Playmaker trägt die 17 bei den Atlanta Hawks /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=17.html © getty 18/33 In seinem ersten NBA-Spiel kam es gleich zum Aufeinandertreffen mit Dirk Nowitzki. Atlanta spielte zum Start gegen die Dallas Mavericks /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=18.html © getty 19/33 Die zweite Saison begann vielversprechend: Mit einem krachenden Dunk gegen die Spurs flog er erstmals in die Top 10 und machte gehörig auf sich aufmerksam /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=19.html © getty 20/33 Gegen die Lakers erzielte Schröder am 17.12.2014 mit 24 Punkten ein neues Career High in der Regular Season, zudem verteilte er 10 Vorlagen /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=20.html © getty 21/33 Ende 2014 gelang Schröder gegen Cleveland sein erstes Double Double - in nur 22 Spielminuten /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=21.html © getty 22/33 Im Rahmen des Allstar Games 2015 nahm Schröder an der Taco Bells Skills Challenge teil - und schlug sich durchaus beachtlich /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=22.html © getty 23/33 Beim Spiel der Internationals gegen die US-amerikanischen Rookie und Sophomores glänzte Schröder mit 13 Punkten und 9 Assists /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=23.html © getty 24/33 Auch in den Playoffs vertraute Coach Bud auf Dennis, Gegen Washington und Cleveland leistete Schröder einen wertvollen Beitrag /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=24.html © getty 25/33 Bei der Wahl zum Most Improved Player 2015 erhielt Schröder von den US-Journalisten vier Stimmen - der Weg geht weiter nach oben /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=25.html © getty 26/33 Anschließend glänzte Schröder bei der EuroBasket auf internationalem Parkett /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=26.html © getty 27/33 Insgesamt legte Schröder in der Vorrunde des Turniers im Schnitt 21 Punkte, 4,6 Rebounds und 6 Assists auf /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=27.html © getty 28/33 In seine dritten NBA-Saison hat sich Schröder endgültig in Atlanta etabliert /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=28.html © getty 29/33 Bei der Wahl zum Sixth Man of the Year 2016 landete Schröder mit 17 Punkten auf Platz 9 /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=29.html © facebook.com/Dennis-Schröder 30/33 Auch privat läuft es für den Deutschen super. Schröder eröffnete unlängst in Atlanta die "#DS17 Lounge" /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=30.html © getty 31/33 Doch kommen wir zurück zum Sportlichen. In Spiel 1 der zweiten Playoff-Runde erzielt Schröder mit 27 Punkten ein neues Career High. Es läuft...doch trotzdem schieden die Hawks mit 0-4 aus /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=31.html © getty 32/33 In der anschließenden Offseason wurde sein Vorgesetzter Jeff Teague zu den Indiana Pacers getradet.... /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=32.html © getty 33/33 Das heißt: Wachablösung! In der kommenden Saison 2016/17 wird Schröder der Starter auf der Eins sein /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=33.html

Der Flop des Spiels: Serge Ibaka. So richtig schlecht war keiner der Spieler auf dem Feld, Ibaka allerdings kühlte nach starkem Start merklich ab und leistete sich in der engen Schlussphase einige Fehler, die mitentscheidend für die Niederlage waren. Er leistete sich vier Turnover, foulte sich frühzeitig aus und schadete seinem Team so am Ende.

Das fiel auf:

Dass sich diese Teams in der ersten Runde der Playoffs wiedertreffen, ist alles andere als unrealistisch. Die Fans dürften sich angesichts der Eindrücke dieses Spiels jedenfalls auf eine extrem spannende Serie freuen. Von der ersten Sekunde an begegneten sich beide Teams auf Augenhöhe, schenkten sich nichts und lieferten so einen Vorgeschmack auf die Playoffs, der gefallen dürfte. 17 Unentschieden und 15 Führungswechsel sind bester Beweis für einen echten Krimi.

Die Hawks zeigten von Beginn an gute Spielanlagen und schafften durch starkes Ball-Movement etliche freie Würfe. Die wollten vor allem am Anfang nicht fallen, als Bazemore, Sefolosha und Schröder aus der Distanz vergaben. Mit der Zeit nutzte Atlanta die Chancen von der Dreierlinie aber besser und schoss sich warm. So waren die Hawks am Ende aus der Distanz (8/22 Dreier) auch deutlich effizienter als die Gäste (4/25 Dreier).

Die Raptors stellten mit 17 Steals einen Saisonbestwert auf und leisteten sich beinahe halb so viele Turnover wie die Hausherren (12:21), dennoch sollte es nicht zum Sieg reichen. Das lag auch daran, dass die Hawks defensiv nicht so sehr auf den Ballgewinn aus waren, sondern viel mehr die Würfe sehr stark erschwerten und Toronto so zu einer Trefferquote von nur 40,2 Prozent aus dem Feld zwangen, während vorne die 52 Prozent verwandelten Feldwürfe die Fehlerquote kaschierten.

Jose Calderon lieferte in seinem zweiten Spiel für Atlanta das, was man sich wohl von ihm erwartet hatte. Er entlastete Schröder von der Bank und erlaubte sich kaum Fehler. Dabei gefiel seine Übersicht. Der Spanier spielte gerade die Spieler in den Ecken immer wieder gut frei, wobei die Kollegen ihre offenen Dreier aber nur selten trafen. Im Schlussviertel machte er schließlich auch seine beiden ersten Punkte als Hawks-Spieler.

