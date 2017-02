Medien: Robinson-Comeback in der D-League

Freitag, 03.02.2017

Wie Herman Manakyan, Berater von Robinson, gegenüber The Vertical bestätigte, hat Nate Robinson einen Vertrag mit der D-League unterzeichnet. Der kleine Guard ist nun Teil des Pools an Spielern, die die verschiedenen Teams der Development League verpflichten können.

Robinson spielte in der vergangenen Saison in Israel bei Hapoel Tel Aviv, in dieser Spielzeit stand er bislang bei keinem Team unter Vertrag. Seine letzten Spiele in der NBA bestritt Nate bei den New Orleans Pelicans. Zuletzt bot er sich in sozialen Netzwerken den Cleveland Cavaliers an, die ihn aber nicht zum Playmaker-Casting einluden.

Der Guard spielte zuvor insgesamt elf Jahre in der NBA, in denen er im Schnitt 11 Punkte und 3 Assists auflegte. Berühmtheit erlangte Robinson, als er mit lediglich 1,75 m Körpergröße gleich dreimal den Slam Dunk Contest (2006, 2009, 2010) für sich entscheiden konnte.

