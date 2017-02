Magic: "Kobe soll Teil unseres Prozesses sein"

Mittwoch, 15.02.2017

"Der erste Anruf, den ich als Boss der Lakers machen würde? Kobe Bryant", sagte Johnson bei der ESPN-Sendung "First Take". "Kobe versteht, wie man gewinnt. Außerdem versteht er die Spieler. Ich würde ihn anrufen und ihn fragen, welche Rolle er will. Wenn er nur einen Tag hat, soll er mir eben den geben. Ich möchte nur, dass er ein Teil unseres Prozesses ist."

Es ist unklar, wie genau die Rolle von Johnson bei den Lakers (19-37) aussehen wird und ob er die bisherigen Entscheider Mitch Kupchak und Jim Buss nur beraten oder teilweise ersetzen soll. Er selbst hatte zuletzt mehrfach betont, dass er bei den Lakers gerne "die letzte Entscheidung" treffen würde.

"Wir müssen jetzt alle die gleiche Linie verfolgen", sagte Johnson zu ESPN. "Es geht dabei nicht nur ums Hier und Jetzt, sondern um die Zukunft der Lakers." Johnson hatte als Spieler genau wie Bryant fünf Meisterschaften mit den Lakers gewonnen.

