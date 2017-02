Offiziell: Nets entlassen Scola

Montag, 27.02.2017

Scola war erst im Sommer nach Brooklyn gekommen und wurde in dieser Saison bisher in 36 Spielen eingesetzt, in denen er 5,1 Punkte und 3,9 Rebounds im Schnitt auflegte. Der 36-Jährige hatte bei den Nets für ein Jahr und 5 Millionen Dollar unterschrieben.

Diesen Vertrag können andere Teams nun aufnehmen, was jedoch unwahrscheinlich ist. Stattdessen wird Scola vermutlich in den nächsten Tagen für das Minimum bei einem Playoff-Team unterschreiben.

Scola absolviert seine mittlerweile zehnte Saison in der NBA.

Luis Scola im Steckbrief