Medien: Calderon vor Wechsel zu den Warriors

Dienstag, 28.02.2017

Schon am Wochenende wurde darüber gesprochen, dass Calderon gewaived werden könnte, am Montag machten die Lakers es offiziell. ESPN zufolge wird nun erwartet, dass der Spanier am Mittwoch bei den Warriors unterschreiben wird.

Bei den Dubs soll der 35-Jährige den Point Guards Stephen Curry und Shaun Livingston einige Pausen verschaffen. Calderon hatte für die Lakers in dieser Saison in 24 Spielen bisher 3,3 Punkte und 2,1 Assists im Schnitt aufgelegt.

Erlebe die NBA Live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Angeblich soll es im Lager der Warriors mehrere Stimmen gegeben haben, die den ebenfalls am Montag entlassenen Brandon Jennings lieber in Golden State gesehen hätten. Die Gespräche mit Calderon seien dafür jedoch bereits zu weit fortgeschritten gewesen.

Jose Calderon im Steckbrief