Calderon nach Buyout zu den Dubs?

Sonntag, 26.02.2017

Dies berichtet Marc Stein von ESPN. Demnach diskutieren die Lakers und Calderon hinter den Kulissen, ob ein Buyout Sinn machen würde. Eine Entscheidung darüber wird bald fallen, da mögliche Playoff-Teams nur bis spätestens zum 1. März Spieler in ihren Kader integrieren können.

Laut Quellen von Stein hätten unter anderem die Golden State Warriors und die Houston Rockets Interesse an einem Free Agent Calderon. Auch Cleveland könnte trotz der bevorstehenden Verpflichtung von Deron Williams Interesse hegen.

Calderon, inzwischen 35 Jahre alt, wurde in dieser Spielzeit bei den Lakers lediglich in 24 Partien eingesetzt. In durchschnittlich 12 Minuten Einsatzzeit legte der Point Guard 3,3 Punkte und 2,1 Assists auf.

Jose Calderon im Steckbrief