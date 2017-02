Krause: "MJ hat nie nach neuen Spielern gefragt"

Montag, 06.02.2017

Vergangene Woche machte die Auseinandersetzung zwischen dem King und Barkley große Schlagzeilen. Bei The Vertical meldete sich nun Jerry Krause im Interview mit Adrian Wojnarowski zu Wort und verglich LeBrons Einstellung mit der von Michael Jordan.

"Michael Jordan hat mich nie nach neuen Spielern gefragt", so der ehemalige GM der Bulls: "Er kam nie zu mir und sagte, wir sollen einen bestimmten Spieler draften. Er kam nie zu mir, um nach einem Trade für einen Spieler zu fragen. Nicht einmal ist das passiert. Teilweise lag es natürlich daran, dass er glaubte, er sei so verdammt gut, dass er ohne sie gewinnen könnte. Aber er hatte verstanden, was wir als Organisation tun mussten."

