Medien: Pelicans vor Trade von Okafor

Montag, 06.02.2017

Das berichtet USA Today. Das Blatt bezieht sich dabei auf Informanten, die den New Orleans Pelicans sehr nahe stehen. Ein Abschluss soll kurz bevor stehen. Auch The Vertical und ESPN berichteten wenig später von den Gerüchten. Demnach sollen die Pels für Okafor Ajinca und einen zukünftigen Erstrundenpick (2018) nach Philadelphia schicken.

Damit würde New Orleans weiter auf Omer Asik sitzen bleiben, den die Pelicans gerne verschifft hätten. Die Philadelphia 76ers haben daran aber keinerlei Interesse.

Okafor wurde von den Sixers im Draft 2015 an Nummer zwei gepickt, konnte aber nie wirklich überzeugen. In dieser Saison legt der Center in 23 Minuten bislang 11,4 Punkte und 4,8 Rebounds auf.

Ajinca spielte dagegen in New Orleans keine Rolle mehr, da auch Asik noch seine Minuten auf der Fünf erhält. Mit Okafor würden die Pelicans einen offensiv versierten Center akquirieren, den sie so vorher noch nicht im Kader hatten. Die Sixers haben dagegen wohl wenig Verwendung für Ajinca, da Joel Embiid den Großteil der Minuten auf Center sieht, bekommen dafür aber mal wieder einen Draftpick.

Jahlil Okafor im Steckbrief