Bitter! Parker erleidet Kreuzbandriss

Donnerstag, 09.02.2017

Der Forward erlitt die Verletzung im dritten Viertel im Spiel gegen die Miami Heat. Parker wird sich einer Operation unterziehen und den Rest der Spielzeit nicht zur Verfügung stehen. Insgesamt könnte Parker bis zu zwölf Monate ausfallen.

In 51 Spielen in dieser Saison legte Parker in allen wichtigen Kategorien persönliche Bestwerte auf. Der Forward erzielte im Schnitt 20,1 Punkte, griff sich 6,2 Rebounds und verteilte 2,8 Assists. Vor allem seinen Dreier verbesserte Parker im Vergleich zur letzten Saison um zehn Prozentpunkte (36,5 zu 25,7), obwohl fast drei lange Würfe pro Spiel mehr nahm.

Es ist nicht der erste Kreuzbandriss des 21-Jährigen. Bereits in seiner Rookie-Saison zog sich der No.2-Pick von 2014 die gleiche Verletzung zu. Auch damals handelte es sich um das linke Knie.

Jabari Parker im Steckbrief