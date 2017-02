Nowitzki liebäugelt mit Verlängerung

Sonntag, 12.02.2017

Im Interview mit der Bild am Sonntag sprach der gebürtige Würzburger über eine mögliche Vertragsverlängerung. Wenn Nowitzkis Vertrag im Sommer 2018 ausläuft, wäre der Power Forward bereits 40 Jahre alt. "Wenn ich jetzt verletzungsfrei bleibe, können wir über eine Vertragsverlängerung um ein weiteres Jahr reden", so der Franchisespieler der Mavericks.

Auch wenn er dann nicht weiter macht, im kommenden Jahr werden ihn die Fans in Dallas weiter bewundern können. "Ich würde gerne die 20 Jahre in der NBA vollmachen. Also nächstes Jahr noch - und danach können wir uns gerne zusammensetzen und schauen, ob ich noch eine weitere Saison dranhänge." Zu Beginn der Saison kämpfte der Tall Baller from the G mit hartnäckigen Achillessehnenproblemen. In 54 Spielen stand Nowitzki bislang in 27 auf dem Parkett.

Damit hat Nowitzki bereits 27 Spiele verpasst. Nur 2012/13 fehlte der Deutsche in mehr Spielen (29). Die Lust in seiner 19. Saison habe er dabei aber dennoch nicht verloren. Es macht ihm immer noch Spaß: "Manchmal sogar zu viel. Ich spiele seit 19 Jahren in der Liga. Wenn ich mir da selbst nicht Spaß bereite und manchmal den Clown spiele, dann ist das tausendste Wurftraining doch langweilig."

