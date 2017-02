Medien: Cavs verpflichten Derrick Williams

Donnerstag, 09.02.2017

Nachdem LeBron James in den letzten Wochen vor allem Verstärkung im Backcourt der Cavaliers forderte, erhält er jetzt laut Berichten von The Vertical immerhin einen neuen Forward.

Zuletzt bei den Miami Heat entlassen, nehmen die Cavs Williams wohl zunächst für zehn Tage unter Vertrag. In Miami legte Williams in 25 Spielen in dieser Saison im Schnitt 5.9 Punkte und 2.9 Rebounds auf.

Erlebe die NBA Live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Der Power Forward könnte den Cavaliers könnte dem Meister zusätzliche Athletik von der Bank bringen. Er stellt einen anderen Spielertyp dar, als das Channing Frye, James Jones oder Chris Andersen von der Bank tun.

Alle NBA-Spieler von A bis Z