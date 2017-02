Agent: Rose will bei den Knicks bleiben

Sonntag, 26.02.2017

"Er möchte in New York sein", erklärte Armstrong gegenüber Ian Begley von ESPN. Rose ist bei den Knicks in seinem letzten Vertragsjahr und wird nach der Saison zu einem Unrestricted Free Agent.

Rose selbst hegt derweil keinen Groll gegen das Team, weil sein Name in Trade-Gesprächen mit den Minnesota Timberwolves aufkam: "Ich fühle mich dadurch nicht gekränkt und bin auch nicht wütend", verkündete der Spielmacher vor der Presse.

Agent Armstrong war derweil nicht überrascht, dass sein Schützling letztlich nicht getradet wurde: "Derrick beginnt nun auf einem konstanten Level zu spielen. Ich denke, die Knicks haben in ihrem Interesse gehandelt, ihn zu halten."

Rose wurde erst vor der Saison von den Chicago Bulls nach New York verschifft. In seinen 49 Einsätzen für die Knickerbockers legte der MVP von 2011 in 32,2 Minuten Einsatzzeit 17,6 Punkte und 4,5 Assists bei einer Wurfquote von 46,2 Prozent aus dem Feld auf.

Derrick Rose im Steckbrief