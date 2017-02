Medien: D-Will schließt sich Cavs an

Sonntag, 26.02.2017

Das berichtet ESPN. Williams wurde in Dallas entlassen, da zur Trade-Deadline kein vernünftiger Deal für den Veteranen gefunden wurde. Der Spielmacher wird nun beim Champion für das Veteranen-Minimum in Höhe von 900.000 Dollar anheuern.

Die Cavs haben im Moment noch einen freien Rosterspot, den sie mit D-Will füllen werden. Der ehemalige Maverick ist damit der von LeBron James geforderte Playmaker und wird als Backup von Kyrie Irving agieren. Dieser Spot war seit Saisonbeginn vakant, als Mo Williams verlauten ließ, seine Karriere zu beenden. Bereits 2015 soll Cleveland versucht haben, den Point Guard in der Free Agency nach Ohio zu holen. Damals entschied sich Williams für Dallas.

Am Rande des Spiels der Cavs gegen die Chicago Bulls zeigte sich Kyle Korver begeistert von der Verpflichtung: "Er passt unglaublich gut zu unserem Team. Er kann mit dem Ball und ohne ihn spielen", so der ehemalige Mitspieler von Dennis Schröder. "Er ist ein guter Schütze und ein cleverer Spieler. Außerdem kann er in der Defense wegen seiner robusten Statur switchen."

Williams spielte bereits mit dem Team USA mit James und Kevin Love zusammen. Für Dallas absolvierte er in dieser Saison 40 Spiele, in denen er 13,1 Punkte und 6,9 Assists auflegte.

Die Cavs in der Übersicht