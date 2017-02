Cousins: "Ich bleibe in Sacramento"

Freitag, 17.02.2017

Da werden die Kings aber mal kollektiv aufgeatmet haben, als sie das Statement von DeMarcus Cousins hörten. "Ich bin sehr glücklich", so der Center im Interview mit ESPN: "Hier ist der Platz, an dem ich sein will. Ich will, dass mein Vermächtnis in Sacramento endet und ich will mein Jersey unter der Hallendecke sehen."

Weiter sagte Boogie: "Wir sind auf dem richtigen Weg diese Saison. Wir spielen den besten Team-Basketball bisher und wir sind extrem selbstbewusst. Wir glauben, dass wir den Playoff-Push möglich machen können. Wir trainieren das ganze Jahr dafür. Es liegt an uns, ob wir es schaffen oder nicht."

Zu seinem Verhältnis mit den Kings sagte Cousins: "Ich bin jemand, der Loyalität und Ehrlichkeit über alles andere stellt. Es ist schwierig, aber am Ende muss man sich vor Augen führen, dass es ein Geschäft ist. Die Erwartung kann daher gerade in Sachen Loyalität und Ehrlichkeit zu hoch sein, das ist mir bewusst. Es überrascht mich manchmal, aber schockiert bin ich darüber nicht."

