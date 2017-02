Jordan fordert Gordon bei Dunk-Contest

Freitag, 03.02.2017

Nach zwei erfolgreichen Titelgewinnen beim Slam-Dunk-Contest tritt Zach LaVine nicht mehr an. Dafür erhält Aaron Gordon, der sich bei der letzten Auflage des spektakulären Wettbewerbs das wohl beeindruckendste Duell der letzten Jahre lieferte, die Chance auf seinen ersten Titel beim Contest.

Der bekannteste Spieler im vier Teilnehmer starken Feld ist aber sicherlich DeAndre Jordan. Der Center der Los Angeles Clippers, der auch im All-Star-Game antritt, nimmt zum ersten Mal in seiner Karriere beim Dunk-Contest teil. Er führt die NBA in dieser Saison mit über 150 Dunks an.

Die beiden anderen Teilnehmer sind nicht ganz so namhaft, versprechen aber ebenfalls Spektakel. Rookie Derrick Jones Jr. von den Phoenix Suns hat in seiner Karriere zwar erst drei NBA-Spiele bestritten und ist vornehmlich für die Northern Arizona Suns in der D-League aktiv, trägt angesichts seiner irren Flugfähigkeiten aber nicht umsonst den Spitznamen "Airplane Mode".

Als letzter Spieler komplettiert Glenn Robinson III das Feld. Der Flügelspieler der Indiana Pacers, Sohn des zweifachen All-Stars Glenn Robinson Jr., startete in dieser Saison in 24 von 46 Spielen für die Pacers.

Der Spielplan im Überblick