D-League wird zu G-League

Dienstag, 14.02.2017

Es ist das erste Mal, dass eine professionelle Liga in den USA ihren Namen an ein Unternehmen verkauft. In Anlehnung an das Produkt von Gatorade wird die D-League in Zukunft G-League heißen.

Ein Kernpunkt der Kooperation ist auch die Partnerschaft mit dem Gatorade Sports Science Institute (GSSI), das Athleten seit 1985 dabei hilft, ihre Performance zu verbessern.

Die Verbindung zwischen der NBA und der G-League wird unterdessen weiter gefördert. Ab der neuen Saison gibt es in jedem NBA-Team zwei Spots für sogenannte "Two-Way-Player", die für beide Ligen spielberechtigt sind.

