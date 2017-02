Medien: Bulls mit Interesse an Okafor

Freitag, 03.02.2017

Wie CSNChicago mit Verweis auf verschiedene Quellen aus der Liga erfahren hat, haben die Chicago Bulls bereits eine Anfrage an die Philadelphia 76ers bezüglich Jahlil Okafor geschickt. Die Sixers sind angesichts der guten Leistungen von Joel Embiid und Nerlens Noel definitiv gesprächsbereit hinsichtlich eines Abgangs des Nummer-3-Picks von 2015.

Der 21-jährige Okafor ist in Chicago geboren und spielt seit dem Durchbruch von Embiid nur noch eine untergeordnete Rolle bei den Sixers. Bei den Bulls sähe sich der Center allerdings auch starker Konkurrenz wie Robin Lopez, Taj Gibson oder Cristian Felicio entgegengesetzt.

Dennoch können die Bulls sich wohl einen Wechsel vorstellen. Das größere Problem stellt eine Einigung mit den Sixers da, die einen Gegenwert von den Bulls haben wollen.

Vorstellbar wären dabei wohl nur jüngere Spieler wie Paul Zipser, Bobby Portis oder Denzel Valentine. Auch die Einbindung eines dritten Teams in einen möglichen Trade des Centers, der in dieser Saison durchschnittlich 11,5 Punkte und 4,7 Rebounds in 23 Spielminuten auflegt, wurden schon überlegt.

Jahlil Okafor im Steckbrief