MJ und Silver schlichten Oakley-Affäre

Dienstag, 14.02.2017

Am vergangenen Mittwoch wurde Oakley nach einem Handgemenge mit Sicherheitskräften der Knicks aus dem Madison Square Garden geworfen und in der Folge verhaftet. Dolan hatte in der Folge einen Bann gegen den früheren Knicks-Forward ausgesprochen und angedeutet, dass Oakley ein Alkoholproblem habe, wofür er harsch kritisiert wurde.

Nun hat sich die NBA eingeschaltet, um den Streit zu schlichten. Commissioner Adam Silver traf sich am Montag mit Dolan zum Gespräch, wobei auch Michael Jordan, einer der besten Freunde von Oakley, per Telefon zugeschaltet wurde. Im Anschluss veröffentlichte Silver ein Statement, in dem er die Angelegenheit als "mehr als entmutigend" bezeichnete, gleichzeitig aber auch nach vorne blickte.

"Mr. Oakley und Mr. Dolan haben sich beide für ihr Verhalten und ihre anschließenden Aussagen entschuldigt und den negativen Einfluss auf die Knicks und die komplette NBA anerkannt", sagte Silver. "Mr. Dolan hat die Hoffnung geäußert, dass er Mr. Oakley in Kürze als seinen Gast im MSG begrüßen kann. Ich bedanke mich bei Mr. Dolan, Mr. Oakley und Mr. Jordan für ihren Versuch, diese Angelegenheit aufzuklären."

Oakley spielte zwischen 1988 und 1998 für die Knicks und war in New York absoluter Publikumsliebling. Seit seinem Rücktritt im Jahr 2004 hat sich "Oak" jedoch wiederholt kritisch gegenüber Dolan und seiner Organisation geäußert.

