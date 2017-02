Eiskalte Spurs versauen Magics Einstand

Sonntag, 26.02.2017

L.A. Lakers (19-41) - San Antonio Spurs (45-13) 98:119 (BOXSCORE)

Das erste Heimspiel der Ära Magic Johnson sollte eigentlich Party-Charakter haben - aber davon hatte Kawhi Leonard mal wieder keiner etwas erzählt. Während die jungen Lakers noch nach ihrem Wurf suchten, hatte Leonard allein im ersten Viertel bereits 16 Punkte erzielt (6/7 FG) und seinen Spurs eine komfortable 36:20-Führung beschert. Der MVP-Kandidat egalisierte damit direkt zu Beginn das beste Viertel seiner Karriere.

Und es sollte so weitergehen. Die Lakers agierten völlig konfus und verloren schon in der ersten Halbzeit zwölfmal den Ball, während sie die Spurs defensiv nicht im Geringsten einschränken konnten - die Gäste bekamen nahezu jeden Wurf, den sie haben wollten. Für Gregg Popovich dürfte neben Kawhi vor allem die Leistung von Pau Gasol eine positive Nachricht gewesen sein: Der Spanier kam in seinem zweiten Spiel nach der Verletzungspause von der Bank und erzielte 15 Punkte (2/2 3FG).

Den Löwenanteil beim Scoring erledigten ansonsten wie üblich LaMarcus Aldridge (16 Punkte, 9 Rebounds) und Leonard (25 Punkte), obwohl Popovich die Klaue bloß für 25 Minuten auf den Court schickte. Als Team schossen die Spurs bärenstarke 52,1 Prozent aus dem Feld und 47,6 Prozent von der Dreierlinie - und verteilten 37 Assists bei 49 Field Goals. Insbesondere Tony Parker (8 Punkte, 9 Assists) konnte sich hier auszeichnen.

Magic konnte sich derweil zumindest über ein neues Career High von Rookie Brandon Ingram freuen (22 Punkte, 10/15 FG) - und über solide Vorstellungen von D'Angelo Russell (18 Punkte, 5 Assists) und Jordan Clarkson (19 Punkte). Viel mehr ist für die Lakers gegen ein Top-Team wie San Antonio derzeit eben nicht zu erwarten.

